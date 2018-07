FCA | Manley | Marchionne un uomo speciale Giorno molto triste

FCA - Manley : Marchionne un uomo speciale - momento molto triste : Roma, 25 lug., askanews, - 'Comincerò parlando di Sergio, è un momento molto triste e difficile'. Sono le prime parole del nuovo amministratore delegato di Fca, Mike Manley, in apertura della ...

Gruppo FCA - Manley - prime parole da ad : "Un minuto di silenzio per Marchionne" : "Comincerò parlando di Sergio Marchionne: questa mattina abbiamo avuto la notizia della sua morte. Le nostre preghiere e i nostri pensieri sono con lui e con la sua famiglia. Negli ultimi nove anni l'ho vissuto quotidianamente: non credo si possa aggiungere qualcosa che non sappiate già sulle sue capacità dirigenziali. So che dalla sua prospettiva la nostra relazione era basata sulla fiducia e sul rispetto. Ho letto molti messaggi di ...

FCA - il debutto di Manley per presentare i conti del trimestre : debito azzerato - ma utile in ribasso. E il titolo crolla in Borsa : Il debutto di Mike Manley davanti alla comunità finanziaria per presentare la trimestrale di Fca avviene nel giorno della morte del suo predecessore Sergio Marchionne. E coincide, come promesso dall’ex ad, con l’annuncio dell’azzeramento del debito ma allo stesso tempo con una diminuzione del 35% dell’utile netto, che si attesta a 754 milioni di euro. Le novità in casa Fiat Chrysler – unite a previsione di utile e ...

FCA - Manley presenta i conti. Azzerato il debito - mezzo miliardo di cassa. Tagliate le stime su ricavi e margini : MILANO - Il nuovo ceo del gruppo Fiat Chrysler, Mike Manley , debutta davanti alla comunità finanziaria di Londra nel giorno dell'annuncio della morte del suo predecessore, Sergio Marchionne . Come ...

Cosa succede ora a FCA con Manley? Gli scenari : fusione - alleanza o vendita - Morto Sergio Marchionne : Michael Manley, il nuovo amministratore delegato di Fiat Chrysler Automobiles , non ha nulla di somigliante con Sergio Marchionne, l'ex numero 1 di Fca e Ferrari scomparso oggi, mercoledì 25 giugno, ...

