Fca | il debutto di Manley per presentare i conti del trimestre | debito azzerato | ma utile

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Ildi Mikedavanti alla comunità finanziaria perla trimestrale di Fca avviene nel giorno della morte del suo predecessore Sergio Marchionne. E coincide, come promesso dall’ex ad, con l’annuncio dell’azzeramento delma allo stesso tempo con una diminuzione del 35% dell’netto, che si attesta a 754 milioni di euro. Le novità in casa Fiat Chrysler – unite a previsione die liquidità per il 2018 rivisti in ribasso – provocano uno scossone in Borsa, dove il titolo viene sospeso per eccesso di ribasso e, una volta riammesso, oscilla con perdite tra l’8 e il 10% scambiando attorno ai 15 euro. Oltre a centrare l’obiettivo dell’azzeramento del, una delle priorità fissate da Marchionne per rendere appetibile Fca sia agli investitori che in vista di eventuali alleanze con altre case ...