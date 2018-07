Fca e dazi tengono i mercati in tensione

ilfoglio

: #Auto, è il giorno di #Manley in #Fca. E #Trump sfida #Juncker sui #dazi - FIRSTonlineTwit : #Auto, è il giorno di #Manley in #Fca. E #Trump sfida #Juncker sui #dazi - alessandracatsi : Fca e i rischi della guerra commerciale di Trump - RadioLondra_ : Fca e i rischi della guerra commerciale di Trump -

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Il tema auto è oggi centrale per Piazza Affari e anche per ieuropei. I riflettori della Borsa di Milano sono puntati sul nuovo amministratore delegato di Fca, Mike Manley che incontra gli analisti per esaminare i conti del gruppo, dopo le forti vendite, in parte rientrate, che hanno colpito