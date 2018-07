FCA DOPO MARCHIONNE | AGNELLI ADDIO? Ultime notizie | Manley e Elkann ‘disgregano’ l’ex

FCA DOPO Marchionne - perché gli Agnelli potrebbero uscire : dopo la scomparsa del manager, si parla di un possibile disimpegno della nota dinastia industriale torinese. Ma non nel breve termine

Sergio Marchionne - il dolce pensiero di Andrea Agnelli dopo la scomparsa dell’ex ad di FCA : “rimani illuminante” : La morte di Sergio Marchionne provoca la reazione del Presidente della Juventus, il messaggio social di Andrea Agnelli “Buon viaggio Sergio, rimani illuminante”. Lo scrive, su Twitter, presidente della Juventus, Andrea Agnelli, nel giorno della scomparsa di Sergio Marchionne, ex ad di Fca. Il manager italiano, che ha risollevato le sorti della Fiat, è morto a 66 anni dopo le complicazioni a seguito dell’intervento alla ...

FCA in Borsa/ Dopo trimestrale cede il 9 - 7%. Mike Manley parla dopo la morte di Marchionne : trimestrale Fca, oggi Mike Manley presenterà gli ultimi dati dell'era Marchionne, con il debito azzerato. Il nuovo amministratore delegato dovrà dare rassicurazioni(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 13:21:00 GMT)

FCA - Manley scopre le carte Un italiano dopo Altavilla? : Oggi, per Mike Manley, si presenta una giornata complessa. Nel pomeriggio, infatti, affronterà la comunità finanziaria nella sua nuova veste di ad di Fca: è atteso l'azzeramento del debito industriale.

La Galassia FCA tenta il recupero in Borsa dopo il lunedì difficile : MILANO - tentativo di recupero all'avvio degli scambi in Borsa per la Galassia Fca, ieri penalizzata dalle vendite degli investitori dopo il fine settimana che ha segnato l'avvicendamento al vertice ...

Azioni FCA - Ferrari e CNH : dopo crollo su addio Marchionne - quali previsioni su Borsa Italiana oggi? : ...figlia della programmazione maniacale che ha caratterizzato la gestione dell'era Marchionne e rappresenta l'ennesima prova di eccellenza e di continuità di un modello gestionale forse unico al mondo "...

Borsa : FCA chiude a -1 - 5% dopo dimissioni di Altavilla - affonda Ferrari -4 - 8%. Male anche a Wall Street : La notizia sullo stato di salute di Marchionne ha colpito anche il mondo politico. Mi addolora la notizia che Marchionne stia Male e in un momento così difficile credo ci voglia rispetto per il ...

FCA - il dopo Marchionne è una terra straniera : "È come avere Cristiano Ronaldo e poi ritrovarsi tutto ad un tratto senza". Passare, cioè, dalla migliore condizione possibile e desiderabile a uno scenario di incertezza. Nelle ore travagliate che sta attraversando Fca, stretta tra il dolore per Marchionne e il cambio non indolore dei vertici, emerge in modo prepotente un elemento: la grande incognita per il futuro. Il parallelismo tra l'uomo che ha salvato la Fiat dal fallimento ...

FCA DOPO Marchionne ultime notizie - : dopo le dimissioni del responsabile per l'Europa il gruppo scende ancora a Piazza Affari. Il nuovo ad impegnato con il Gec, l'organismo decisionale del Gruppo. Massimo riserbo su Sergio Marchionne ...

FCA : analisti divisi sul dopo Marchionne - timori su Ferrari : Per Mediobanca ed Equita il gruppo ha perso un grande negoziatore che avrebbe potuto trattare una grande alleanza prima del suo addio programmato nel 2019. Fca a questo punto potrebbe diventare preda di mire straniere. Per Ubs «resta un team forte» a Maranello ma Banca Imi avverte: «Marchionne era fattore chiave per crescita futura e nuovo piano»...

Cambio alla guida di FCA : le prospettive del 'dopo Marchionne' : ... Marchionne lascia un gruppo in condizioni ottime con il debito industriale di Fca quasi del tutto azzerato, con un volume di vendite che ne consolidano la posizione di settimo venditore al mondo, ...

FCA : lascia Altavilla - responsabile Europa Dopo le dimissioni titoli di nuovo giù : Classe 1963, considerato il «ministro degli Esteri» del gruppo, era in corsa per la successione a Marchionne

Borse - titoli del gruppo FCA in calo dopo l'uscita di Marchionne : C'era molta attesa per la reazione dei mercati dopo l'improvvisa uscita di scena di Sergio Marchionne dalla guida di Fca. L'apertura è in rosso per l'intera galassia Fca: nelle prime fasi delle contrattazioni Fca perde il 3,41%, Cnh Industrial il 3,65%, Exor -3,60% e Ferrari -4,51%. Mentre il nuovo ad, Mike Manley, è impegnato con il Gec (Group executive council del gruppo), Fca recupera terreno: perde il 2,13% a 16,066 euro, Ferrari cede il ...

FCA : pesante in borsa dopo fine era Marchionne - -4% : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve