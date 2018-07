Fca | debutto amaro per Manley Perché la trimestrale ha deluso

affaritaliani

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Sergio Marchionne è scomparso, ma la sua figura è stata più volte evocata dal suo successore ai vertici del gruppo Fiat Chrysler Automobiles, Mike, che ha dovuto debuttare di fronte alla comunità finanziaria internazionale annunciando un "profit warning" sui risultati di fine anno. Colpa di un trimestre più duro di quanto lo stesso Marchoinne aveva anticipato, si difende, rassicurando assieme al Cfo Richard Palmer (per alcuni suo possibile sostituto a medio termine se dovesse fallire la prova) circa il fatto che i risultati a fine piano (2022) sono "pienamente raggiungibili". Intanto però gli analisti si chiedono come verranno risolte due questioni rimaste in sospese anche con Marchionne: l'espansione in Asia e in particolare in Cina e lo sviluppo dell'auto elettrica Segui su affaritaliani.it