Fca | debito zero Utile trimestre -35%

Morto Sergio Marchionne - l’annuncio di Fca : “Debito azzerato - liquidità netta di 500 milioni” : Nel giorno in cui è stata annunciata la morte di Sergio Marchionne, FCA ha confermato l'azzeramento del debito industriale e di aver raggiunto per la prima volta una liquidità netta di 500 milioni di euro. Nel pomeriggio di mercoledì 25 luglio è attesa la prima conference call di Mike Manley, nuovo ad del gruppo.Continua a leggere

Fca - Manley presenta i conti. Azzerato il debito - mezzo miliardo di cassa. Tagliate le stime su ricavi e margini : MILANO - Il nuovo ceo del gruppo Fiat Chrysler, Mike Manley , debutta davanti alla comunità finanziaria di Londra nel giorno dell'annuncio della morte del suo predecessore, Sergio Marchionne . Come ...

Vendite e debito azzerato. La Borsa scommette su Manley e i conti di Fca : Il debito azzerato, le Vendite di Fca nel secondo trimestre in crescita a due cifre, trainate dal successo della Jeep e non ultimo la tempestività con cui è stata gestita dal presidente John Elkann la scelta della nuova squadra di vertice per il dopo-Marchionne. Eccoli qui i tre fattori decisivi che ieri hanno portato i titoli della galassia del Li...

Fca - la successione di Marchionne a tempo debito : ANSA, - TORINO, 18 LUG - 'E' destituita di ogni fondamento la notizia, diffusa da Dagospia, secondo cui Vittorio Colao dovrebbe sostituire Sergio Marchionne, recentemente sottoposto a una operazione ...

Nuovi modelli - auto elettriche e zero debito : Fca vola alto : A Balocco Fiat Chrysler presenta il nuovo piano al 2022, che segna una svolta nella visione industriale del gruppo, sempre più focalizzato sul segmento premium, da cui ottenere margini e profitti ...

Fca punta 9 mld su elettrico - raggiunto debito zero : Elettrica e a guida autonoma, dotata delle piu' moderne tecnologie in fatto di sicurezza e sempre connessa. Benvenuti nell'auto del futuro secondo Fca, che "alle soglie della piu' grande rivoluzione ...

Gruppo Fca - A giugno debito azzerato. E Marchionne mette la cravatta - VIDEO : Sergio Marchionne apre il Capital Market Day del Gruppo FCA citando Oscar Wilde: Una cravatta bene annodata è il primo passo serio nella vita. Poi, apre la zip del maglione nero, mostra una cravatta blu su camicia a scacchi e annuncia: Come potete vedere dalla mia cravatta bene annodata, prevedo che a fine giugno avremo una posizione finanziaria positiva e avremo eliminato quel debito industriale che per tanti anni ha oppresso sia Fiat sia ...

Fca verso l'azzeramento del debito e la retromarcia di Trump su Kim. Le notizie del giorno in breve : DALL'ITALIA “L’Italia vuole essere protagonista in Europa”, ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel discorso di saluto al corpo diplomatico in occasione delle Celebrazioni della festa della Repubblica. “Un forte augurio al nuovo governo e un sincero ringraziamento a quell

Fca - Marchionne : "Debito azzerato entro fine mese. Nove miliardi di investimenti sull'auto elettrica" : BALOCCO - Promessa mantenuta. Sergio Marchionne si è presentato a Balocco, nella campagna vercellese, per presentare il piano Fca dei prossimi 4 anni in cravatta, come si era impegnato a fare nel caso ...

Marchionne e il piano Fca : "Debito azzerato; stop diesel - ok elettrico" : Tanta attesa per la presentazione, a Balocco, del piano industriale Fca per il prossimo quadriennio., con l'a.d. Sergio Marchionne che ha esposto i punti essenziali di un progetto "solido e coraggioso"...

