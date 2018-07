Fca | debito zero Utile trimestre -35% Manley | Sergio era un uomo speciale

Fca - il debutto di Manley per presentare i conti del trimestre : debito azzerato - ma utile in ribasso. E il titolo crolla in Borsa : Il debutto di Mike Manley davanti alla comunità finanziaria per presentare la trimestrale di Fca avviene nel giorno della morte del suo predecessore Sergio Marchionne. E coincide, come promesso dall’ex ad, con l’annuncio dell’azzeramento del debito ma allo stesso tempo con una diminuzione del 35% dell’utile netto, che si attesta a 754 milioni di euro. Le novità in casa Fiat Chrysler – unite a previsione di utile e ...

Nuovi modelli - auto elettriche e zero debito : Fca vola alto : A Balocco Fiat Chrysler presenta il nuovo piano al 2022, che segna una svolta nella visione industriale del gruppo, sempre più focalizzato sul segmento premium, da cui ottenere margini e profitti ...

Fca punta 9 mld su elettrico - raggiunto debito zero : Elettrica e a guida autonoma, dotata delle piu' moderne tecnologie in fatto di sicurezza e sempre connessa. Benvenuti nell'auto del futuro secondo Fca, che "alle soglie della piu' grande rivoluzione ...