Fca -10 | 6% in Borsa | stop al ribasso

Borsa Italiana oggi/ Milano news : Fca a -11 - 4% - Stm a -8 - 1% (25 luglio 2018) : Borsa Italiana news. Piazza Affari oggi tenterà ancora di riavvicinarsi a quota 22.000 punti. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 16:04:00 GMT)

Fca - il debutto di Manley per presentare i conti del trimestre : debito azzerato - ma utile in ribasso. E il titolo crolla in Borsa : Il debutto di Mike Manley davanti alla comunità finanziaria per presentare la trimestrale di Fca avviene nel giorno della morte del suo predecessore Sergio Marchionne. E coincide, come promesso dall’ex ad, con l’annuncio dell’azzeramento del debito ma allo stesso tempo con una diminuzione del 35% dell’utile netto, che si attesta a 754 milioni di euro. Le novità in casa Fiat Chrysler – unite a previsione di utile e ...

Fca azzera il debito - ma affonda in Borsa : TeleBorsa, - Ricavi netti in salita per FCA che chiude il secondo trimestre con un giro d'affari pari a 28,993 miliardi di euro con un con un aumento del 4% rispetto ai 27,925 mld dello stesso periodo ...

Fca taglia stime ricavi e giù in Borsa : 13.45 La Fca ha rivisto al ribasso le stime per la fine dell'anno relative a ricavi netti ed ebit adjusted. Per il 2018 si aspetta ricavi netti tra 115e 118mld un ebit adjusted tra 7,4 e 8 mld con un utile netto adjusted confermato pari a 5 mld.La liquidità netta industriale è attesa sui 3 mld contro una precedente stima di circa 4 miliardi di euro. Crollo di Fca in Borsa dopo i dati dei conti.Il titolo è scivolato a -4,5% ed è stato sospeso ...

Fca - Manley rivede i target 2018E il titolo crolla in borsa : Il titolo di Fca è sospeso per eccesso di ribasso in borsa dopo i conti del semestre. La società ha tagliato le stime per il 2018 di ricavi e ebit, mantenuto quelle di utile netto e liquidità. Il ribasso teorico è del 10% circa a Piazza Affari a 15,8 euro. Segui su affaritaliani.it

Fca in Borsa/ Dopo trimestrale cede il 9 - 7%. Mike Manley parla dopo la morte di Marchionne : trimestrale Fca, oggi Mike Manley presenterà gli ultimi dati dell'era Marchionne, con il debito azzerato. Il nuovo amministratore delegato dovrà dare rassicurazioni(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 13:21:00 GMT)

Fca rimbalza in Borsa - debutta Manley. Ieri segno più per i titoli della scuderia Exor e Fiat Chrysler guadagna il 2 - 4% : ROMA - Sulle condizioni di Sergio Marchionne non ci sono novità, all'ospedale universitario di Zurigo il manager è sempre grave, ma stabile. A Torino la vita va avanti, ma...

Fca - l’era Marchionne si è chiusa con un guadagno in Borsa del 1.000 per cento : Da una perdita di 2 miliardi a utili di 3,5 miliardi. Il manager italo-canadese ha trasformato la Fca creando da subito un feeling straordinario con i mercati finanziari...

Fca : in Borsa a Milano apre in calo -0 - 2% : Occhi sempre puntati su Fca. Dopo il rimbalzo e il tentativo di recupero della vigilia, il titolo apre di nuovo in calo. Le azioni del Lingotto lasciano lo 0,21% a 16,52 euro in apertura. Ordini in ...

ADDIO MARCHIONNE/ La strategia di Fca ed Elkann per evitare il tracollo in Borsa : Non si può non pensare che sulla vicenda MARCHIONNE non ci siano state anche scelte precise e strategie comunicative, dice LUCA BRAMBILLA spiega perché(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 07:38:00 GMT)CONSIGLI NON RICHIESTI/ Come gestire il tempo per migliorare il lavoro, di L. BrambillaDOPO MARCHIONNE/ Ora ci sono tre scelte che può prendere solo John Elkann, int. a F. Sisci

Vendite e debito azzerato. La Borsa scommette su Manley e i conti di Fca : Il debito azzerato, le Vendite di Fca nel secondo trimestre in crescita a due cifre, trainate dal successo della Jeep e non ultimo la tempestività con cui è stata gestita dal presidente John Elkann la scelta della nuova squadra di vertice per il dopo-Marchionne. Eccoli qui i tre fattori decisivi che ieri hanno portato i titoli della galassia del Li...

Fca rimbalza in Borsa - è il giorno del debutto di Manley : Sulle condizioni di Sergio Marchionne non ci sono novità, all'ospedale universitario di Zurigo il manager è sempre grave, ma stabile. A Torino la vita va avanti, ma l'atmosfera non è delle più allegre:...

Fca rimbalza in Borsa - +2 - 8% a Piazza Affari. Marchionne : «Condizioni stabili» : Avvio positivi sui listini di Piazza Affari. Stabili le condizioni di Marchionne ricoverato a Zurigo nel massimo riserbo

Fca : rimbalzo in Borsa - +2 - 39% - - domani cda sui conti : Milano, 24 lug., askanews, - Seduta di rimbalzi a Piazza Affari per i titoli della galassia Fiat, ieri colpiti dalle vendite dopo l'addio improvviso alla guida di Fca di Sergio Marchionne, ricoverato ...