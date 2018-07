Fassina | Campidoglio si costituisca parte civile in processo bimba rom

romadailynews

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Roma – “‘Preghiamo affinche’ la piccola Cirasela non abbia conseguenze irreversibili’. E’ quanto ci ha detto stamattina il padre incontrato grazie all’Associazione ‘Noi Figli di uno stesso Padre’, quando siamo andati a portare la nostra solidarieta’ alla famiglia e un contributo.” “Nel ringraziare le Forze dell’ordine che hanno condotto velocemente e in modo proficuo le indagini, ringraziando i medici, che si prendono cura della piccola, chiediamo alla Sindaca che ilsinelcontro il responsabile dell’accaduto. Roma e’ citta’ aperta e solidale”. Cosi’ a margine dell’incontro con i familiari di Cirasela a via Casilina Stefano, consigliere di Sinistra per Roma. L'articolosiin ...