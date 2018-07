Famiglia Cristiana attacca Salvini | ' Vade retro' Lui | ' Pessimo gusto'

"Vade retro Salvini" - l'affondo di Famiglia Cristiana. Il ministro : non sono Satana : E' la classica copertina "destinata a far discutere" quella del prossimo numero di Famiglia Cristiana, in edicola da domani. E in effetti, a giudicare dalle prime avvisaglie, sembra che i pronostici saranno rispettati...

Migranti - Famiglia Cristiana in copertina : “Vade retro Salvini”. Lui : “Pessimo gusto” : “Vade retro Salvini“, è il titolo che campeggia sulla copertina dell’ultimo numero di Famiglia Cristiana. Nella foto, una mano che si leva verso il volto di uno sconcertato ministro degli Interni. “Niente di personale o ideologico”, precisa il settimanale, “si tratta di Vangelo“. Dopo l’ennesima tragedia di Migranti morti in mare (le vittime, ricorda il settimanale, sono già 1.490 dal primo gennaio al 18 ...

Copertina choc di Famiglia Cristiana : 'Vade retro Salvini' : Una mano che si leva verso il volto del ministro dell'Interno sotto il titolo 'Vade retro Salvini'. È la Copertina del prossimo numero di Famiglia Cristiana, domani in edicola. 'Niente di personale o ...

"Vade retro Salvini" - l'affondo di Famiglia Cristiana. Il ministro : "Non sono Satana" : E' la classica copertina "destinata a far discutere" quella del prossimo numero di Famiglia Cristiana, in edicola da domani. E in effetti, a giudicare dalle prime avvisaglie, sembra che i pronostici saranno rispettati...

La copertina choc di Famiglia Cristiana : Salvini paragonato al Demonio : "Vade retro Salvini". Il paragone demoniaco è solo l'ultimo insulto che Famiglia Cristiana rivolge al ministro dell'Interno. In un attacco senza precedenti, che va solo a esasperare gli animi e inasprire i toni del dibattito sull'emergenza immigrazione, il settimanale dei Paolini arriva a gettare Matteo Salvini nelle fiamme dell'Inferno calandogli addossi i panni di Satana (foto). Sulla copertina del numero, che sarà in edicola nei prossimi ...

Salvini : non sono Satana - ‘Famiglia Cristiana” pessima : Roma – “Ciumbia. Addirittura Satana? Non penso di meritare tanto. Non penso di meritarmi l’accostamento al Diavolo. Una copertina cosi’ mi pare di pessimo gusto e irrispettosa nei confronti di qualcuno che dovrebbe avere nel perdono la sua prima dote”. Lo dice Matteo Salvini, lasciando il Senato, ai cronisti che gli chiedono della copertina del numero di ‘Famiglia cristiana’ in edicola da domani che ...

'Vade retro Salvini' - la copertina di Famiglia Cristiana contro la politica sui migranti del ministro leghista : Una mano si leva versa il viso di uno sconcertato ministro dell'Interno Matteo Salvini. 'Vade retro Salvini', si legge sotto la sua faccia sgomenta. In rosso sono evidenziate due sole parole: '...

"Vade retro Salvini" - la copertina di Famiglia Cristiana contro la politica sui migranti del ministro leghista : Una mano si leva versa il viso di uno sconcertato ministro dell'Interno Matteo Salvini. "Vade retro Salvini", si legge sotto la sua faccia sgomenta. In rosso sono evidenziate due sole parole: "emergenza migranti". Poi l'affondo: "La Cei, i singoli vescovi, le iniziative di...