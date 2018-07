“Fabrizio Frizzi? Io so la verità” Da Massimo Giletti il pesante retroscena sull’amato

caffeinamagazine

: Fabrizio Frizzi, rivelazione di Giletti: «Non lo volevano più in Rai. C'è chi dimentica, io no» - AMERICANA1961 : Fabrizio Frizzi, rivelazione di Giletti: «Non lo volevano più in Rai. C'è chi dimentica, io no» - sydbarrett76 : @RafBigCat @arde75 e favino nei panni di fabrizio frizzi - RosyBianco1 : @matteosalvinimi CARO SALVINI MA SEI IMPAZZITO APPOGGIARE IL NOME DI FABRIZIO DEL NOCE COME PRESIDENTE RAI MA X CAR… -

(Di mercoledì 25 luglio 2018) “La sua immagine televisiva era rispondente al suo modo di essere. Non l’ho mai visto nervoso o con atteggiamento sgarbato. Era sempre sereno, tranquillo, aveva una parola buona per tutti. Era un artigiano della tv. Mi ricordava Mike Bongiorno, non lasciava nulla al caso”. Così, intervenuto a Non Stop News’, il programma di informazione condotto da Fulvio Giuliani, Pierluigi Diaco e Giusy Legrenzi e in onda su Rtl 102.5 e in Radiovisione sul canale 36 del digitale terrestre, ricordava l’amico e collega Fabrizioche era scomparso da poche ore, stroncato all’età di 60 anni da un brutto male che non gli ha lasciato scampo., che si è spento lo scorso 26 marzo all’ospedale romano Sant’Andrea, ha lasciato un vuoto incolmabile in televisione. Per il suo pubblico, da sempre affezionatissimo al presentatore garbato, ...