F1 – Tutti contro la Ferrari | accuse velate e colloqui con la FIA | qualcosa non torna ai

Tour de France - la 17ª tappa fa saltare il banco : partenza in griglia e subito Tutti contro tutti : La diciassettesima tappa del Tour de France è abbastanza insolita, i corridori partiranno suddivisi in griglie definite dalla classifica generale E’ un Tour de France emozionante e ricco di colpi di scena quello in corso di svolgimento sulle strade Francesi, pronte a regalare spettacolo anche in occasione dell’insolita diciassettesima tappa. Non parliamo solo della lunghezza, visti i 65 km che separeranno Bagnères de Luchon ...

Tattiche alla Sacchi - nuovi controlli e... la Champions League : Tutti i segreti di Fifa 19 : ... e l'atmosfera ha pienamente convinto: le squadre che si preparano nel tunnel degli spogliatoi, l'ingresso in campo con la coppa dalle grandi orecchie in bella vista, una cronaca rinnovata e adeguata,...

Sbarchi - migranti dalla Turchia in veliero : così aggirano Tutti i controlli : Torna un fenomeno che sembrava ormai estinto: le traversate con i velieri. Raggiungere l'Italia ora costa cinquemila euro, ma i viaggi sono anche più sicuri e confortevoli.Nella notte la polizia e la guardia di finanza di Siracusa hanno rintracciato 25 persone, di nazionalità irachena, che secondo quanto loro stessi hanno raccontato sarebbero sbarcati intorno a mezzanotte da una barca a vela. Il gruppo, formato anche da donne e bambini, è ...

Tutti contro Karius - tranne Casillas : il portiere tuona contro chi offende il collega tedesco : Iker Casillas si schiera al fianco del collega Karius, seppellito dalle critiche dopo le ultime prestazioni in porta La performance di Loris Karius nella finale di Champions League è valsa al portiere una serie di critiche, che il tedesco si è portato dietro anche ai Mondiali di Russia 2018. Le polemiche sulle qualità e sulle prestazioni del calciatore del Liverpool pesano sempre di più su Karius, che pare risentire delle critiche dei ...

G20 - Tutti contro il protezionismo : inappropriati i dazi di Trump - : Il vertice, che si è tenuto a Buenos Aires, ha messo in risalto una crescita mondiale meno sincronizzata. Tria: l'Italia mantiene una tendenza positiva

BREXIT - CI SARÀ UN SECONDO REFERENDUM?/ Ultime notizie - Tutti contro May : la Ue ‘vicina’ al No Deal? : SECONDO referendum su BREXIT? Ultime notizie, ipotesi non impossibile: parlamento contro Theresa May, complicato raggiungere un accordo con l'Unione Europea sull'uscita(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 12:30:00 GMT)

Scontro col sindaco - la Serafini si dimette. Bucci : Tutti utili - nessuno indispensabile : Il giorno dopo le dimissioni, l’ex assessore ha confermato che «il mio compito in questa giunta è finito». Il sindaco: «Non le ho ancora parlato». Toti: «Da lei una decisione sbagliata»

Lega Calcio - Basket e Pallavolo : Tutti contro il “Decreto che vieta la pubblicità di giochi e scommesse” : Lega Calcio, Basket e Pallavolo, un comunicato congiunto contro il decreto presentato presso la Camera dei Deputati “Lega Serie A, Lega Serie B, Lega Basket Serie A e Lega Pallavolo Serie A maschile e femminile desiderano unanimemente esprimere le valutazioni e le preoccupazioni del mondo sportivo italiano in merito alla norma attualmente in discussione presso la Camera dei Deputati che vieta la pubblicità e le sponsorizzazioni per ...

Crisi Bekaert - Tutti contro la multinazionale : "Il clima in fabbrica è infuocato" : 318 posti di lavoro a rischio, licenziamenti che potrebbero avere un impatto devastante sul territorio. "La Bekaert rischia di diventare una bomba sociale e di ordine pubblico per il Valdarno". A lanciare l'allarme, il...

Laura Pausini : "Paolo Carta? Controllo il cellulare Tutti i giorni" : Laura Pausini, intervistata dal settimanale "Grazia", in edicola questa settimana, ha confessato di essere gelosa del compagno Paolo Carta. Controlla, spesso, il suo cellulare per scongiurare la presenza di altre donne nella sua vita: tutti i giorni. Conosco il codice e anche lui conosce il mio e sicuramente mi controlla, anche se dice di no. Laura Pausini: 'Sono istintiva, non metto mai gli ...

41 € per tre spremute : la polemica s’accende dopo lo scontrino del ristorante di Cracco - Tutti contro… il cliente! : Lo scontrino del ristorante di Cracco scatena la polemica: è giusto pagare 41euro per tre spremute e due bottiglie di acqua? Uno scontrino del ristorante di Carlo Cracco a Milano pubblicato sui social ha scatenato la polemica. Il consumatore di tre spremute e due bottiglie d’acqua ha pagato 41 euro. Un conto esorbitante considerando quello che è stato consumato, ma non considerando, al contrario, che si tratta del ristorante di uno ...

Temptation Island - Tutti contro la frase di Michael : «Quando la tua donna ti rifiuta in continuazione - cadi volentieri» : Dopo l'uscita di scena di Oronzo, per i social c'è un nuovo "cattivo" da combattere. Stiamo parlando di Michael fidanzato con Lara, che durante la puntata di Temptation...

Temptation Island - Tutti contro la frase di Michael : «Quando la tua donna ti rifiuta in continuazione - cadi volentieri» : Dopo l'uscita di scena di Oronzo, per i social c'è un nuovo 'cattivo' da combattere. Stiamo parlando di Michael fidanzato con Lara, che durante la puntata di Temptation Island ha fatto conoscere una ...

Cracco e lo scontrino esagerato - Tutti contro il consumatore : «Ha fatto bene - vai altrove» : Il web contro il cliente che si lamenta di aver speso 41 euro per tre spremute e due bottigliette d’acqua: «Ha fatto bene a spennarti, dovevi lasciare la mancia»