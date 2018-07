F1 Red Bull | Verstappen | «Poteva capitare a tutti ciò che è successo a Vettel»

F1 Red Bull - Verstappen : «Ciò che è successo a Vettel poteva capitare a tutti» : ROMA - Inaspettatamente Max Verstappen è stato uno dei pochi a prendere le difese di Sebastian Vettel dopo il botto a Hockenheim: ' Ciò che è successo a Vettel poteva succedere allo stesso modo a ...

F1 - GP Ungheria 2018 : il circuito ai raggi X. Favorevole a Ferrari o Mercedes? Occhio alla Red Bull… : Siamo pronti per il 12esimo appuntamento del campionato mondiale di Formula Uno 2018. Il circus sbarca a Budapest per il Gran Premio di Ungheria sul tortuoso tracciato dell’Hungaroring. La pista, inaugurata nel 1986, è da sempre tappa fissa della classe regina e, come spesso capita, proporrà una gara imprevedibile sotto diversi punti di vista. Il duello Ferrari-Mercedes vivrà un altro capitolo importante di questa sfida con i due top team ...

Red Bull Air Race World Championship : la finale in Texas : La finale del Red Bull Air Race World Championship sarà in Texas. Dopo due anni la più importante competizione aeronautica di velocità al mondo torna al Texas Motor Speedway il 17-18 novembre 2018: per la prima volta, la finale del Red Bull Air Race si terrà Fort Worth Salisburgo, Austria – Il Texas è famoso per essere il posto in cui ogni cosa è grande, e la mecca dello sport motoristico dell’area metropolitana Metroplex, il Texas Motor ...

F1 - analisi qualifiche GP Germania 2018 : Ferrari perfetta - Mercedes a due facce - passo indietro per la Red Bull - Haas sempre più in alto : Le qualifiche di questo Mondiale di Formula Uno 2018 sono sempre state particolarmente emozionanti. Oggi in occasione di quelle del Gran Premio di Germania, addirittura, si è alzata addirittura l’asticella, sia per il problema di Lewis Hamilton, sia per la pole di Sebastian Vettel, sia per il duello tutto finlandese per la seconda posizione. Gli spunti, come al solito, sono numerosi. Andiamo ad analizzare i più importanti. Vettel ha ...

LIVE F1 - GP Germania 2018 in DIRETTA : qualifiche. Mercedes e Ferrari in lotta per la pole - Red Bull outsider : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP di Germania, undicesima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno. Sul circuito di Hockenheim andrà in scena una nuova sfida tra la Ferrari e la Mercedes. Sebastian Vettel si presenta al via del round di casa con 8 punti di vantaggio su Lewis Hamilton nella graduatoria riservata ai piloti mentre il Cavallino Rampante ne ha 20 sulle Frecce d’Argento. Un vantaggio che Seb e la ...

F1 - GP Germania 2018 : prove libere 3. La pioggia domina la scena. Charles Leclerc il migliore sul bagnato - Ferrari - Mercedes e Red Bull non si prendono rischi : prove libere 3 bagnate sul tracciato di Hockenheim (Germania), teatro dell’undicesimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno. Le previsioni meteorologiche sono state confermate e la pioggia ha dominato la scena nel corso di questo turno. Lo spettacolo in pista, infatti, è stato piuttosto scarno e solo negli ultimi dieci minuti c’è stata un po’ di attività. E’ stata la Sauber-Alfa Romeo del monegasco Charles Leclerc ad ...

Red Bull sugli scudi - favorita per la pole position?

F1 - il rinnovo di Ricciardo continua a tardare : ecco il retroscena che blocca la trattativa con la Red Bull : Il pilota australiano continua a fare muro, chiedendo un anno di contratto e rifiutando il biennale proposto dalla Red Bull Mentre in casa Mercedes sono ufficiali i rinnovi di Hamilton e Bottas, la situazione che riguarda Ricciardo e la Red Bull non si sblocca. Photo4 / LaPresse Un annuncio che sarebbe dovuto arrivare prima in Austria e poi in Gran Bretagna, i canali ufficiali della scuderia però sono rimasti muti, rimandando un comunicato ...

La 4 ore del Red Bull Ring Cairoli e Roda per la riscossa : Con la '4 Ore' del Red Bull Ring, ritorna domani sull'asfalto austriaco la European Le Mans Series, che vede impegnati nel terzo appuntamento della serie endurance continentale Matteo Cairoli, ...

F1 – Bottas fa pretattica dopo le FP2 di Hockenheim : “Mercedes ancora non perfetta. Favorita? Nessuna! E sulle Red Bull…” : Nessuna favorita ad Hockenheim, Valtteri Bottas fa pretattica in vista del weekend tedesco: il pilota Mercedes analizza la situazione della sua monoposto dopo le FP2 del venerdì Fresco di nuovo contratto con la Mercedes, Valtteri Bottas sembra davvero carico in vista del weekend di Hockenheim. Le FP2 sorridono alle monoposto della scuderia tedesca che si piazzano dietro la Red Bull di Verstappen. Il pilota finlandese, 3° nella seconda ...

F1 – Hamilton mette in guardia la Mercedes : “Ferrari e Red Bull molto veloci - domenica sfida seria - dovremo…” : Lewis Hamilton mette in guardia la Mercedes dopo l’esito delle FP2 sul circuito di Hockenheim: il pilota britannico pronto a dare battaglia contro Ferrari e Red Bull Il risultato delle FP2 di Hockenheim sorride ancora alla Red Bull. Dopo la bella prestazione di Ricciardo nelle FP1, nelle seconde prove di giornata è la monoposto di Verstappen a far registrare il tempo migliore. Il pilota olandese chiude davanti alle coppie Mercedes ...

F1 - analisi prove libere GP Germania 2018 : grande incertezza a Hockenheim - con Red Bull performanti - Mercedes solide e Ferrari che devono trovare la giusta strada : Cosa ci ha lasciato in eredità il venerdì del Gran Premio di Germania 2018 di Formula Uno? Probabilmente le prime due sessioni di prove libere più indecifrabili della stagione. I motivi? Molteplici. Andiamo a vedere quali sono, al netto del miglior tempo di Max Verstappen (Red Bull) davanti alle due Mercedes ed alle due Ferrari. 1:13.085. Questa è la migliore prestazione fatta segnare fino a questo momento sul tracciato di Hockenheim. Lo ha ...

