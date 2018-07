F1 | il dolore di Todt per la scomparsa di Marchionne | “ha raggiunto successi colossali

sportfair

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Il presidente della FIA ha voluto esprimere il proprio cordoglio per ladi Sergio, ex presidente della Ferrari Il mondo del motorsport piange ladi Sergio, deceduto in Svizzera all’età di 66 anni. Tra i messaggi di cordoglio arrivati oggi, c’è anche quello del presidente della FIA Jean, commosso per quanto accaduto all’ex presidente della Ferrari. Gian Mattia D’Alberto “E’ con grande tristezza che ho saputo che Sergioè tragicamente e inaspettatamente scomparso. Sergio hadeiper l’industria automobilistica ed il motorsport in tutto il gruppo. Si era dedicato completamente al gruppo FIAT-Chrysler ed aveva messo tutte le sue energie per cercare di riportare al top la Scuderia Ferrari. Era un uomo accattivante, onesto e coraggioso, un leader non ...