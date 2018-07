Eurozona | a giugno prestiti al settore privato +2 | 9%

Eurozona - sentiment economia e consumatori in peggioramento a giugno : Nel mese di giugno 2018, l'indice che misura il sentiment generale dell' economia è risultato pari a 112,3 punti dai 112,5 del mese precedente , risultando però al di sopra delle attese degli analisti ...

Eurozona - lieve crescita per il PMI a giugno : Teleborsa, - A giugno , l'attività economica dell' Eurozona tocca la seconda più debole espansione negli ultimi 17 mesi. Dalla stima flash , che analizza circa l'85% delle risposte totali, l'Indice PMI ...

Eurozona - lieve crescita per il PMI a giugno : A giugno , l'attività economica dell' Eurozona tocca la seconda più debole espansione negli ultimi 17 mesi. Dalla stima flash , che analizza circa l'85% delle risposte totali, l'Indice PMI IHS Markit ...

Eurozona : scivolone a sorpresa per il Sentix - fiducia crolla a giugno a 9 - 3 punti : Brusca battuta d'arresto a giugno per l'indice Sentix, che misura il sentiment di 2.800 investitori e analisti sull'andamento dell'economia della zona euro. Il dato è crollato a 9,3 punti a giugno rispetto ai 19,2 punti di maggio. Il mercato si attendeva un calo moderato, con un dato pari a 18,5 punti. A gennaio il Sentix si ...