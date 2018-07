Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Milan | anche Calhanoglu verso l’addio

Esclusiva CalcioWeb – Chievo - le prime indiscrezioni sulla sentenza : un aspetto in particolare preoccupa il club clivense [DETTAGLI] : Sono ore caldissime per il calcio italiano, nelle giornata di oggi è arrivata la sentenza sul caso Parma, il club ducale ha conservato la Serie A, cinque punti di penalizzazione da scontare nel massimo campionato italiano, un parziale sospiro di sollievo dopo la richiesta di retrocessione, il club però non è soddisfatto e ha annunciato il ricorso, l’intenzione è chiedere il completo annullamento della pena. Domani sarà il giorno del ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Torino - i granata ci provano per Montolivo : 1/10 Spada/LaPresse ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Napoli - contatto in giornata per Morata : può essere l’ex Juve l’attaccante per Ancelotti : 1/11 LaPresse/PA ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Milan - offerta con contropartita alla Juventus per Higuain ed in panchina può arrivare Conte! : Il mercato del Milan non è ancora decollato ma in casa rossonera nelle ultime ore ha tenuto banco il futuro del club, i rossoneri sono passati in mano al fondo Elliott che adesso ha intenzione di attuare una vera e proprio rivoluzione. La prima riguarda il fronte allenatore, potrebbe essere silurato Gennaro Gattuso ed il sostituto ha un solo nome e cognome: Antonio Conte. --Il Milan alla ricerca di un attaccante, il preferito è Gonzalo Higuain ...

Esclusiva CalcioWeb – Udinese-Fiorentina - vicino lo scambio De Paul-Eysseric : CALCIOMERCATO SERIE A – Sono ore calde per quanto riguarda il calciomercato di Serie A, due club che si stanno muovendo con insistenza sono Udinese e Fiorentina. In casa bianconera bisogna fare i conti con il caso De Paul, l’attaccante ha chiesto la cessione ed il club è pronto ad accontentarlo, la prossima destinazione dovrebbe essere la Fiorentina. Il club viola ha proposto uno scambio con un altro attaccante, secondo ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Milan - via Bonucci? Ecco l’eventuale sostituto : Calciomercato Milan – Il Calciomercato del Milan non decolla, il club rossonero è alla ricerca di un attaccante da regalare al tecnico Gennaro Gattuso. Il club deve obbligatoriamente muoversi anche in uscita, le prime cessioni eccellenti sembravano quelle di Suso e Donnarumma ma nelle ultime ore il più vicino a salutare è Leonardo Bonucci. Dopo una sola stagione il ‘matrimonio’ con i rossoneri sembra essere giunto al ...

Esclusiva CalcioWeb – Presentazione Cristiano Ronaldo - l’incredibile idea della Juventus : 1/9 LaPresse LaPresse/Nicolò Ca ...

Esclusiva CalcioWeb – Juventus - è rivoluzione : tesoretto da più di 300 milioni per finanziare Cristiano Ronaldo - poi altri due colpacci in entrata [NOMI e DETTAGLI] : CALCIOMERCATO Juventus – Sono ore caldissime per il calciomercato della Juventus, nelle ultime nuovi importanti aggiornamenti sulla trattativa con il Real Madrid per Cristiano Ronaldo, operazione ormai ai dettagli, fumata bianca prevista entro la settimana, poi la presentazione in grande stile prima della partenza per l’America. Si tratta di un colpo sensazionale della Juventus, sta per arrivare in Italia il più forte ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Milan - ritorno di fiamma per Forsberg : Calciomercato Milan – Il Milan al lavoro per la prossima stagione con l’intenzione di costruire una squadra competitiva da consegnare al tecnico Gennaro Gattuso. Un reparto pronto ad essere rivoluzionato è sicuramente l’attacco, in Russia sta continuando a mettersi in mostra l’attaccante Emil Forsberg, il calciatore del Lipsia sta trascinando la Svezia con grandi giocate. Il Milan ha seguito già in passato il classe ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Roma - duello con l’Inter per Pavard : Calciomercato Roma – Il Mondiale in Russia sta regalando grosse emozioni e colpi di scena, tanti calciatori si stanno mettendo in mostra ed in particolar modo una squadra che sta disputando una competizione ottima è sicuramente la Francia. Un grande protagonista fino al momento è stato il terzino destro Benjamin Pavard, autore di una rete fantastica che è risultata fondamentale per vittoria e qualificazione contro l’Argentina. ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Sampdoria - via Zapata : si pensa al doppio colpo in entrata : Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria è al lavoro per preparare la prossima stagione, il club blucerchiato sta lavorando intensamente sul mercato con l’obiettivo di rinforzare la rosa da consegnare al tecnico Giampaolo. Nelle ultime ore importanti movimento per il reparto avanzato, ad un passo dalla cessione il colombiano Duvan Zapata, sempre più vicino al campionato cinese per una cifra di poco inferiore ai 30 milioni di euro ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Juventus - altra clamorosa beffa all’Inter? Non solo Cancelo - occhi su Rafinha : La Juventus è letteralmente scatenata nelle ultime ore di Calciomercato, la dirigenza lavora sul mercato con l’obiettivo di costruire una squadra ancora più forte da consegnare al tecnico Massimiliano Allegri. Dopo l’arrivo di Emre Can è stata chiusa un’altra importante trattativa, stiamo parlando di Cancelo dal Valencia, operazione da circa 40 milioni di euro. --In attesa di un centrale da regalare al tecnico bianconero l’obiettivo della ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Roma - si segue Polonia-Colombia - l’obiettivo : Calciomercato Roma – Roma attivissima in questa prima parte di Calciomercato, la squadra di Di Francesco prende sempre più forma, la strategia è stata quella di seguire la linea dei giovani, nelle ultime ore importanti mosse. Occhi puntati anche sui Mondiali in Russia del 2018, l’obiettivo è individuare nuovi talenti, in particolar modo attenzione alla gara tra Polonia e Colombia. Secondo indiscrezioni riportate da CalcioWeb nel ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Torino - c’è anche Seferovic per l’attacco : Calciomercato Torino – Due punte di peso, è quello che chiede Walter Mazzarri per il nuovo Torino e per il modulo 3-5-2. Una, salvo colpi di scena, sarà Andrea Belotti, l’altra arriverà dal mercato. Come riportato in Esclusiva da CalcioWeb qualche settimane fa il nome in cima alla lista è Zaza del Valencia ma non sono da escludere colpi di scena. Secondo indiscrezioni riportate dalla nostra redazione si segue anche con ...