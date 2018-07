Equitazione | weekend intenso per l’Italia Azzurri tra Irlanda e Germania | spiccano

oasport

: Equitazione, il tarquiniese Fabio Nardi giudice, nel weekend, alla tappa di Cattolica del Circuito Test Event Giova… - lextraweb : Equitazione, il tarquiniese Fabio Nardi giudice, nel weekend, alla tappa di Cattolica del Circuito Test Event Giova… - FrankZanata : RT @bobinetv: Torgnon si prepara ad accogliere due weekend dedicati all'equitazione - bobinetv : Torgnon si prepara ad accogliere due weekend dedicati all'equitazione -

(Di mercoledì 25 luglio 2018)moltoper l'Italia dell'che sarà impegnata in ben tre concorsi in giro per il mondo. Alberto Giugni si cimenterà a Cappoquin () in un CIC3* in sella a Mischievous e poi in un CCI2* con Summerbridge Boots, Carneyhaugh Quantum e Applejack. Silvia Gozzi, invece, andrà in scesa al CIC1* di Sahrendorf () con Qual Buon Vento. Al CIC2* di Schwaiganger () prenderanno parte Rebecca Chiappero su Quilando Z e Alessio Proia su Athena. Al via nel CIC monostellato: Poia su Gatto Salta D'O, Stefania Peditto su Unforgettable 3, Raffaele Mare su Bay Knight, Martina Gaudenzi su Barnawee Mystic, Mattia Gatti, con due cavalli, Fernhill Tell Tale e Hurry Up, Francesca Ferro su Vita Louise Dh Z, Rebecca Chiappero su Tornado e Veronica Bragagnolo su Monkey Oscar. Foto: Maria Grassia FISE