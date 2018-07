Equitazione | la città di Roma ospiterà a settembre la 15ª tappa del Longines Global

sportfair

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Nella suggestiva cornice dello Stadio dei Marmi ”Pietro Mennea” si terrà la quindicesimadelChampions Tour 2018 Il grande spettacolo del salto ostacoli torna a, dove dal 6 al 9nella suggestiva cornice dello Stadio dei Marmi ”Pietro Mennea” si terrà la quindicesimadelChampions Tour 2018, prestigioso circuito internazionale che vede in gara le migliori amazzoni e i migliori cavalieri del mondo. Il circuito, definito ‘la Formula 1 dell’’, approderà nella Capitale per il quarto anno consecutivo con un montepremi di quasi 900mila euro e si articolerà come di consueto con la competizione a squadre (la ”Champions League”) e con la competizione individuale (il ”Champions Tour”). In una cornice scenografica senza eguali, i big del jumping ...