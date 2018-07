Emre Can | Vogliamo vincere la Champions

Juventus - Bernardeschi ed Emre Can : 'Pronti per vincere' : 'Il mio obiettivo è fare meglio dello scorso anno'. Così Federico Bernardeschi, intervistato dalla Instagram Tv della Juventus durante la tournée negli Stati Uniti. 'Ho sensazioni assolutamente ...

Fantacalcio : Emre Can un affare anche alla Magic e non solo per la Juve : Juventus, Emre Can: "Zidane il mio idolo da bambino" alla Magic - Nel listone della Gazzetta dello Sport costa 19 Magic milioni. Prezzo altino, ma rendimento assicurato. Emre Can però potrebbe essere ...

Juventus - Emre Can impaziente di accogliere Ronaldo : “ho giocato con grandi campioni - ma CR7 è un’altra cosa” : Il centrocampista della Juventus non vede l’ora di giocare con Cristiano Ronaldo, sottolineando come si tratti di un giocatore che lascia il segno E’ il Cristiano Ronaldo Day, la giornata più importante di questo mercato estivo della Juventus. Visite mediche e conferenza stampa per il portoghese, che ha già scatenato l’entusiasmo dei tifosi bianconeri fin dall’ufficialità. LaPresse/Alberto Gandolfo Chi non vede ...

Juve - già pronto il prossimo colpo 'alla Emre Can' : Come riporta Premium Sport il francese è un'idea importante per i vertici bianconeri per rinforzare il reparto , in questa finestra di trattative o in alternativa l'anno prossimo.

DIRETTA Emre Can ALLA JUVENTUS / Qui per vincere tutto - siamo attrezzati per la Champions League : EMRE Can JUVENTUS, presentazione in DIRETTA: il centrocampista tedesco ha parlato in conferenza stampa dicendo di voler aiutare la squadra a vincere ancora, soprattutto la Champions League(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 14:41:00 GMT)

Cristiano Ronaldo alla Juventus? Emre Can commenta così : Continua senza sosta la trattativa che sta per portare Cristiano Ronaldo alla Juventus. Nel frattempo i bianconeri hanno piazzato il colpo Emre Can, ecco le dichiarazioni del centrocampista. “Conoscevo già la Juve da prima. Lo si può vedere dalla sede, dalle strutture. Sono lieto di essere qui. Khedira? Ho avuto contatti con lui, mi ha detto che questo club è eccezionale. Il mio primo allenatore mi ha parlato molto bene della Juve. ...