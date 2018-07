Elton John ricorda George Michael | Ho provato ad aiutarlo | ma lui non ha voluto Da

Elton John ricorda George Michael : "Ho provato ad aiutarlo - ma non lui non ha voluto. Da ex tossicodipendente lo capisco" : A più di un anno dalla morte di George Michael, Elton John ricorda i numerosi tentativi fatti per aiutare l'amico a superare i problemi di droga. "Ho cercato di sostenerlo, ma non puoi sostenere chi non vuole aiutare se stesso", ha dichiarato a Channel 4 News. E ha aggiunto: "Ci ho provato più volte, ma fu tutto inutile. Capisco la reazione di George, anche io mi comportavo così quando ero tossicodipendente. Ci sono passato. ...

Aids : Elton John e il principe Harry lanciano ‘menstar’ per la lotta alla malattia : Il ‘duo’ si era formato nel 2016 a Durban, non per produrre un album, ma per lottare contro l’Aids. Due anni dopo, la popstar Elton John, a capo di una sua fondazione impegnata contro l’Hiv, e il principe Harry si ritrovano ad un’altra conferenza mondiale sull’Aids, la ventiduesima, quest’anno organizzata ad Amsterdam, e lanciano “MenStar Coalition” una campagna globale da 1,2 miliardi di ...

Biglietti in prevendita per il concerto di Elton John a Lucca il 7 luglio 2019 : prezzi e settori : Tutte le info sui Biglietti in prevendita per il concerto di Elton John a Lucca il 7 luglio 2019. L'artista britannico si esibirà nell'ambito del tour d'addio che condurrà fino al 2021. Elton John sarà in Italia anche con le date che terrà all'Arena di Verona, per le quali non sono più disponibili Biglietti in prevendita. La vendita esclusiva della tappa a Lucca si è esaurita, lasciando spazio a quella generale al via su TicketOne dal 20 ...

Elton John - il tour d'addio al Lucca Summer Festival 2019 : E se non proprio tutti l'artista inglese potrà davvero vedere centinaia di migliaia di fan: nel corso di 3 anni di tour visiterà 5 continenti e suonerà più di 300 concerti in tutto il mondo. D'altro ...

Elton John in Italia nel 2019 con un nuovo concerto a Lucca : biglietti in prevendita esclusiva e generale : Elton John in Italia nel 2019 con un nuovo concerto al Lucca Summer Festival il 7 luglio 2019. Si allunga così la presenza dell'artista britannico nel nostro paese, che aveva già programmato due live all'Arena di Verona per la fine del mese di maggio e per i quali non sono più presenti biglietti in prevendita poiché i due spettacoli hanno già fatto registrare il tutto esaurito a poche ore dall'apertura delle prevendite. Il concerto a Lucca ...

Trump ha un regalo per Kim Jong-un : cd di Elton John con 'Rocket man' - : Il presidente americano aveva preparato e firmato personalmente per il leader nordcoreano una copia dell'album "Honky Chateau" da offrire in dono a Kim. Nella sua ultima visita, Mike Pompeo avrebbe ...

McLaren ha donato un'esclusiva 570S Spider alla Elton John AIDS Foundation : A onor di cronaca ricordiamo che negli ultimi 25 anni, la Elton John AIDS Foundation , EJAF, ha raggiunto milioni di persone in 26 diversi paesi con informazioni riguardanti l'HIV, supportando, ...

Elton John : «Harry ha ereditato da Diana il dono di capire gli altri» : Harry come mamma Diana. Elton John, grande amico della principessa del popolo, ne è certo. Il cantante, che ha da poco partecipato a una conferenza in ricordo del grande impegno della prima moglie del principe Carlo nella lotta contro l’HIV, ha dichiarato alla BBC che il 33enne avrebbe ereditato da Lady Diana un dono, il più importante. «Harry ha ereditato la capacità di sua madre», ha detto Sir Elton, «di entrare in una stanza e far ...

Ufficiale il film biografico di Elton John - annunciata la data d’uscita di Rocketman : Il film biografico di Elton John ha finalmente una data di uscita Ufficiale. La pellicola approderà sul grande schermo il 17 maggio del 2019 per la Paramount Pictures che ha già reso noti alcuni particolari del cast nel quale compare anche Taron Egerton. Confermato alla regia il nome di Dexter Fletcher, già presente alla co-regia del biopic dedicato a Freddie Mercury e in uscita nel mese di novembre. Sul filo rosso con il quale ha voluto ...

Elton John - esce a maggio 2019 il film biografico 'Rocketman' interpretato da Taron Egerton : Per quanto riguarda, invece, la regia, essa è stata affidato a Dexter Fletcher, già co-regista di un altro importante biopic del mondo della musica, "Bohemian Rhapsody" . Per Egerton, però, il film ...

Il primo ballo tra Harry e Meghan è un omaggio a Whitney. E poi Elton John canta per loro : Harry e Meghan non convenzionali anche nella scelta della 'loro canzone', quella del primo ballo da marito e moglie. Non un lento, come si conviene ai due novelli sposi, ma un classico del pop americano anni 80: 'I Wanna Dance With Somebody' di Whitney Houston, secondo le indiscrezioni del quotidiano britannico Daily Telegraph.Pare, inoltre, che sir Elton John si sia concesso una seconda volta dopo essersi esibito ancora una volta al pranzo ...

Matrimonio di Harry e Meghan - c’era anche Lady Diana : il posto per lei in chiesa - l’anello di acqua marina della sposa e la canzone di Elton John : Poco più di un anno in una intervista c’è fece il giro del mondo il principe Harry disse che aveva impiegato 20 anni per elaborare il lutto della morte della madre: “Pensare a lei mi avrebbe solo fatto sentire triste e non l’avrebbe riportata in vita”. Ma ieri durante il Matrimonio con Meghan Markle, Lady Diana Spencer c’era. In quel posto vuoto, al primo banco nella cappella di St. George, che era anche il più vicino allo sposo perché ...

