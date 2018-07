Elkann | ' Se n' è andato un amico'

Marchionne - John Elkann : "Sergio - l'uomo e l'amico - se n'è andato" : Con lui se ne va un punto di riferimento dell?Economia con la E maiuscola che non sarà facile sostituire. Il primo pensiero va all?uomo, alla famiglia, ai suoi cari ai quali rivolgo le mie ...

Sergio Marchionne morto - l’addio di John Elkann : “Se n’è andato l’uomo e l’amico. Per sempre riconoscenti” : Sergio Marchionne è morto. La notizia è arrivata questa mattina dopo giorni di silenzio in cui poco o nulla è trapelato dall’ospedale di Zurigo dove l’ex ad della Fiat era ricoverato dal 28 giugno scorso. Sessantasei anni compiuti a giugno, Marchionne era stato ricoverato per sottoporsi a un’intervento alla spalla. Sabato scorso l’azienda aveva comunicato “con profonda tristezza” l’aggravarsi improvviso delle condizioni ...

