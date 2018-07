Elkann | ' Saremo per sempre riconoscenti a Marchionne'

John Elkann : “Sergio se n’è andato - gli saremo sempre riconoscenti” : Roma – “Con grande tristezza EXOR ha appreso che Sergio Marchionne e’ mancato”. E’ quanto si legge in una nota della societa’. John Elkann ha commentato: “E’ accaduto, purtroppo, quello che temevamo. Sergio, l’uomo e l’amico, se n’e’ andato. Penso che il miglior modo per onorare la sua memoria sia far tesoro dell’esempio che ci ha lasciato, coltivare quei valori di ...