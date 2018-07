Economia | Bagnai | Lega | a ' La Notizia' | l' Italia ora è centrale in Europa

M5s - Luigi Di Maio cosa farà?/ Quirinale lo smentisce - lui ribadisce : “Ho proposto Bagnai e Siri all'Economia” : M5s, cosa farà Luigi Di Maio? Dopo la fumata nera per il governo del cambiamento con la Lega, i pentastellati non voteranno la fiducia a Cottarelli e non parteciperanno alle Consultazioni(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 19:31:00 GMT)

Governo : Quirinale - mai fatti nomi Bagnai e Siri per Economia : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – "Non risponde a verità la circostanza riferita dall'onorevole Luigi Di Maio a 'Pomeriggio 5′ che al Presidente della Repubblica siano stati fatti i nomi di Bagnai e Siri come ministri dell'Economia". E' quanto afferma una nota dell'Ufficio stampa del Quirinale.