“Ecco la causa della morte” Marchionne | a poche ore dal decesso spunta il giallo Cosa è

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Una notizia che ha colpito e addolorato l’Italia, quellamorte di Sergio, scomparso a 66 anni compiuti da poco, a giugno. L’ex ceo di Fca era ricoverato all’ospedale universitario di Zurigo, in Svizzera, da oltre tre settimane dopo un’operazione alla spalla destra per cui era previsto un breve periodo di convalescenza. Nella stressa struttura è venuto a mancare per un attacco di cuore: a rivelarlo è l’Ansa, che parla di complicazioni “inattese” che hanno portato ad un arresto cardiaco. Portato in rianimazione, non era attaccato alle macchine in modo sistematico. Lì ha avuto un nuovo attacco che lo ha portato a morte naturale. Una notizia che ha subito fatto il giro del web, proprio nelle ore in cui gli italiani si chiedevanodi preciso avesseto la fine dell’imprenditore, che ormai versava in ...