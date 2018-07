Ecco il perchè della lentezza di YouTube su Edge e Mozilla Firefox

MEGHAN MARKLE/ L’anello nuziale : Ecco perché Harry rompe - ancora - le regole della casa Reale : MEGHAN MARKLE e Kate Middleton sempre più complici? Altro che rivali: spuntano nuove indiscrezione sulla discussa e amata moglie del principe Harry....(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 10:32:00 GMT)

Arriva l’Eclissi lunare totale da record : sarà una notte imperdibile - Ecco perché è speciale. Tutte le INFO UTILI sull’evento del secolo : Il 27 luglio 2018 sarà una grande notte per l’astronomia, per 3 motivi: Marte sarà in opposizione, cioè in posizione opposta rispetto al Sole e mai così vicino da 15 anni a questa parte; Marte e la Luna Piena saranno in congiunzione, distanti meno di 10 gradi; La Luna passerà attraverso l’ombra della Terra, producendo l’Eclissi lunare più lunga del secolo. Gran parte del Pianeta potrà ammirare l’ombra rossastra della ...

La piaga del lavoro precario non guarirà col decreto Dignità di Luigi Di Maio. Ecco perché : I rapporti a termine continuano a crescere. E con la legge presentata dal ministro 5 Stelle la situazione cambierà ben poco Due ragazzi su tre non sanno cosa sia un contratto "

Codoro : "Molestie e minacce - Ecco perché ho puntato la pistola" : Le molestie alla figlia, poi le minacce con il coltello. Massimiliano Codoro racconta l'aggressione subita ieri pomeriggio in stazione Centrale dalla sua famiglia da parte di uno straniero, poi arrestato.Il militante leghista - candidato alla Camera nelle scorse elezioni - era andato a prendere la compagna e la figlia 12enne, ma ha trovato la donna scossa e la bimba in lacrime. Le due erano state molestate da un immigrato, che aveva spintonato ...

“Ecco perché è finito in coma”. Marchionne - parla l’esperto : cosa è successo : E’ massimo il riserbo sullo stato di salute dell’ormai ex ad di Fca Sergio Marchionne, ricoverato in condizioni gravissime in una clinica di Zurigo. Nulla filtra dall’Universitätsspitall, l’ospedale in cui si trova. Da domenica si è diffusa però la notizia secondo cui il manager, in terapia intensiva, sarebbe in coma irreversibile. Fca, ufficializzando sabato in una nota la sua uscita anticipata e la nomina del nuovo ad ...

Revisioni auto - Ecco perché si rischia il caos : Il mancato recepimento di una direttiva Ue del 2014 non consente l'operatività ai nuovi ispettori con conseguenze spiacevoli per gli automobilisti

Per Casaleggio Jr il Parlamento non sarà più necessario. Ecco perché : Il superamento della democrazia rappresentativa è inevitabile - ha dichiarato - così come ogni forma di intermediazione tra i cittadini e il potere

La piaga del lavoro precario non guarirà col decreto Dignità di Luigi Di Maio. Ecco perché : Già, ma come? Politica industriale e intervento pubblico diretto, sia come volano a investimenti privati che per potenziamento del welfare che è esso stesso parte di un'economia "forte": sono questi ...

La piaga del lavoro precario non guarirà certo col decreto Di Maio. Ecco perché : Già, ma come? Politica industriale e intervento pubblico diretto, sia come volano a investimenti privati che per potenziamento del welfare che è esso stesso parte di un'economia "forte": sono questi ...

Trump minaccia l'Iran : Ecco perché non c'è nulla di cui stupirsi : Ma alquanto efficace, almeno a giudicare dal risalto che viene dato in tutto il mondo alla sua incontinenza verbale. L'ultimo episodio di quella che ormai è stata definita la "twittocrazia" " ...

Davide Casaleggio : “Parlamento non servirà più : Ecco perché'”/ Fraccaro : "Restituire istituzioni ai cittadini" : Davide Casaleggio, "Parlamento non servirà più in futuro, ecco perchè": rivolta anti-M5s dalle opposizioni Pd e Forza Italia, "i grillini sono i giacobini della nostra epoca"(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 23:42:00 GMT)

DAVIDE CASALEGGIO : “PARLAMENTO NON SERVIERA' PIU' : Ecco PERCHE'”/ Imbarazzo nelle fila del M5s : DAVIDE CASALEGGIO, "Parlamento non servirà più in futuro, ECCO perchè": rivolta anti-M5s dalle opposizioni Pd e Forza Italia, "i grillini sono i giacobini della nostra epoca"(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 21:57:00 GMT)

Se cerchi su google la parola IDIOT esce il presidente Donal Trump. Ecco spiegato il perchè : Come mai se scrivo parola IDIOT su google escono risultati del president Donald Trump? Un gruppo di attivisti britannic0 ? riuscito a “ingannare” l’algoritmo del motore di ricerca e ogni volta che viene inserita la parola “IDIOT” viene restituita sotto foto una serie di scermate con l’immagine del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Questo in realt? accadeva venerd?, se provate per? a inserire IDIOT funziona ancora adesso, almeno una ...

Davide Casaleggio : “Parlamento non servirà più : Ecco perchè”/ Pd-Forza Italia : “M5s sono giacobini al potere” : Davide Casaleggio, "Parlamento non servirà più in futuro, ecco perchè": rivolta anti-M5s dalle opposizioni Pd e Forza Italia, "i grillini sono i giacobini della nostra epoca"(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 19:28:00 GMT)