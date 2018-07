Ecco i nove nomi della Giunta Ciampi | li ufficializza il sindaco stesso

Juventus - Ecco Spinazzola : "Torno fra metà ottobre e novembre" : Il terzino ex Atalanta è stato presentato ufficialmente: "Ringrazio la società per avermi aspettato in questi stagioni. Cristiano Ronaldo? Operazione impensabile sei anni fa"

Alimenti : la Tiramisù World Cup 2018 a novembre nelle terre del ProsEcco : Treviso, 19 lug. (AdnKronos) – Arriva a Treviso l’edizione 2018 della ‘Tiramisù World Cup”, la più grande sfida del famoso dolce fatto in casa che premia chi fa ‘davvero il Tiramisù più buono del mondo”. Quest’anno il filo conduttore della rassegna sarà il Prosecco e il suo territorio: le tappe della selezione saranno infatti i comuni di Conegliano, Pieve di Soligo e Valdobbiadene dall’1 al ...

“È cresciuta”. Alexandra di Hannover : dimenticate questa bimba - Eccola a 19 anni : Alexandra di Hannover, 19 anni il 20 luglio, ha già fatto ingresso nel mondo dell’alta società, dei gran balli di corte e dei pettegolezzi che, inevitabilmente, accompagnano ogni cosa faccia qualsiasi esponente della famiglia reale monegasca. Alexandra è la quarta figlia di Carolina di Monaco e la terza di Ernst August di Hannover. Ed è la sorellastra di Charlotte Casiraghi. Unica principessa dei giovani rampolli del principato, ...

Queen e Freddie Mercury - “Bohemian Rhapsody” - il biopic/ Video - dal 29 novembre al cinema : Ecco il trailer : Queen e Freddie Mercury, “Bohemian Rhapsody”, è il film in uscita in autunno in Italia, ecco la data e il trailer ufficiale del biopic musicale(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 19:51:00 GMT)

Nuoto salvamento. Ecco gli azzurri per i mondiali di novembre ad Adelaide : La Orange Cup di Eindhoven, seconda tappa della Coppa Europa di salvamento – la prima si è svolta in Spagna ai primi di maggio – conclude l’attesa per la scelta dei convocati della nazionale. Gli azzurri selezionati difenderanno ad Adelaide i colori azzurri del salvamento a fine novembre. In Olanda, nella prestigiosa cornice della Pieter van den Hoogenband Arena, gli atleti azzurri hanno gareggiato nello scorso weekend con una ...

NBA - telenovela LeBron : aerei - uomini di chiesa - telecamere a circuito chiuso : Ecco le teorie cospirazioniste : ... se non addirittura ore, è rimasto sport nazionale oltreoceano. ecco allora che che il sito SBNation ha scelto di analizzare le teorie cospirazioniste emerse negli ultimi giorni che provano ...

Antonio Razzi arriva in tv con “Razzi Nostri” su NOVE : Ecco quando : Antonio Razzi debutta sul canale NOVE con il programma “Razzi Vostri”: ecco tutte le anticipazioni Antonio Razzi arriva sul NOVE con una striscia quotidiana dal nome “Razzi Vostri“. Dopo aver terminato la sua esperienza politica, l’ex senatore approda in tv con un programma inedito nella fascia di access prime time. Razzi Vostri: quando va in onda Debutta da lunedì 25 giugno alle ore 21.20 circa “Razzi ...

Omicidio Isabella Noventa : “Ecco cosa è successo in carcere a Manuela Cacco”. È una delle condannate per la tragedia di Padova : Sul caso Isabella Noventa è stato disquisito a lungo, senza mai, purtroppo, arrivare ad una risoluzione completa del caso. A poco più di un mese dal processo di Appello per l’Omicidio di Isabella Noventa, Manuela Cacco, una delle condannate per il delitto, sarebbe stata picchiata da due compagne di cella di origine straniera all’interno del carcere veneziano femminile della Giudecca, dove è detenuta. A diffondere ...