Ecco Centauro | il robot per le emergenze dell' Iit

Ecco Centauro - il nuovo robot soccorritore dell’IIT di Genova : Un nome, una garanzia. L’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova ci presenta Centauro, il nuovo robot progettato dallo Humanoid and Human Centered Mechatronics Lab diretto da Nikos Tsagarakis (già famoso per il possente umanoide Walk-man). Con il suo metro e mezzo di altezza per una stazza di quasi cento chili, è un quadrupede e può muoversi in tutte le direzioni nonché ruotare su se stesso grazie a zampe e “zoccoli” molto ...