Ebola | Msf | importanti passi avanti in Congo

Ebola in Congo - Msf : con il caso in città situazione allarmante - intensifichiamo l’azione : In Repubblica Democratica del Congo “la situazione è cambiata, ed è diventata più grave e allarmante, dato che la malattia ha raggiunto un’area urbana. Stiamo lavorando a stretto contatto con il ministero della Salute e le altre organizzazioni sul campo per implementare una risposta coordinata, coerente e rapida per arrestare la diffusione dell’Ebola“: lo dichiara Roberta Petrucci, membro di una delle squadre di emergenza di Medici ...