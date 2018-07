È stata diffusa una registrazione che potrebbe mettere nei guai Trump

“Siamo sconvolti”. Musica - lutto per lo storico gruppo rock. La notizia è stata diffusa sulla loro pagina ufficiale : “La famiglia chiede per favore che la loro privacy venga rispettata in questo momento”. Con un breve messaggio sulla loro pagina Facebook, uno degli storici gruppi rock, i Pantera, diramano la triste notizia riguardante uno dei batteristi più stimati del panorama metal. “Vincent Paul Abbott alias Vinnie Paul è deceduto”. Lo hanno fatto sapere loro a tutto il mondo. Nel 1981, Vinnie Paul, come veniva chiamato ...