“È l’amante di Macron” Che imbarazzo per Brigitte | la voce potente sul marito Che poi

caffeinamagazine

: RT @IlPrimatoN: Il #bodyguard che picchiava i manifestanti travestito da poliziotto potrebbe essere l'#amante del #presidente francese. #Ma… - giuseppelacara : RT @IlPrimatoN: Il #bodyguard che picchiava i manifestanti travestito da poliziotto potrebbe essere l'#amante del #presidente francese. #Ma… - marianoamelio1 : se #Benalla è l'amante di #Macron allora mi aspetto che Brigitte è lesbica altrimenti non si spiega perchè lasciar… - thewaterflea : RT @avvocatorinaldi: Ho capito male o si vocifera che #Benalla sarebbe l'amante di #Macron?? ?????????? -

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Solo un paio di settimane fa, quando è andata in scena la finale di calcio ai Mondiali di Russia 2018 tra Francia e Croazia,Macron ha assistito in silenzio alle illazioni che ben presto hanno fatto il giro del mondo: il grande feeling tra il, il presidente francese Emmanuel Macron, e la presidente della Croazia Kolinda Grabar-Kitarovic. Un feeling che era scattato già in tribuna e che ha poi trovato conferme anche durante la cerimonia di premiazione in mezzo al campo, sotto la pioggia battente che cadeva in quel momento a Mosca. Baci e abbracci. Un’intesa che non è sfuggita all’occhio sempre attento del web che si è subito chiesto come avrebbe reagito la premiére dame. Sarà stata gelosa vedendo ilstretto ad un’altra donna davanti a mezzo mondo? Domanda che, insieme agli scatti dei due presidenti vicini, è rimbalzata in ogni dove ma che ...