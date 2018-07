Duplice omicidio Chirignago | ergastolo a Stefano Perale Narcotizzò e uccise coppia

Duplice tentato omicidio mafioso - in due vengono assolti in Appello : BRINDISI - assolti in Appello dall'accusa legata al tentato omicidio di stampo mafioso di Marino Manca e Luca Greco, per non aver commesso il fatto: Gianluca Candita 45 anni, di Torchiarolo, eGiovanni ...

Appello 'Vortice Deja Vu' : 'Notaro non fu il mandante del Duplice tentato omicidio' - : Arrivano conferme di condanna, ma anche importanti sconti di pena nell'udienza conclusiva, tenutasi presso l'Aula Bunker di Borgo San Nicola del maxi processo 'Vortice Deja Vu'. La sentenza è stata ...

Tragedia alla Seri Cart di Cormano : Duplice omicidio-suicidio/ 43enne ammazza padre e compagnia poi si uccide : Tragedia alla Seri Cart di Cormano: duplice omicidio-suicidio. 43enne ammazza padre e compagnia e poi si toglie la vita. A scoprire i tre corpi, il fratello dell'assassino(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 08:10:00 GMT)

Milano - Duplice omicidio e suicidio : 03.58 Tre persone sono morte per ferite di arma da fuoco nella tarda serata di ieri all'interno dell'azienda 'Seri Cart' di Cormano, nel Milanese. Secondo i primi accertamenti si tratterebbe di un duplice omicidio seguito da suicidio Le vittime sono un 60enne, la sua compagna 55enne e il figlio dell'uomo di 43 anni. A trovarli è stato un altro figlio del 60enne. Secondo gli accertamenti svolti finora dai carabinieri, a sparare sarebbe stato il ...

Napoli - investì e uccise due rapinatori : condannato a 8 anni e 8 mesi/ Duplice omicidio : ecco cos'è successo : Napoli, investì e uccise due rapinatori: condannato a 8 anni e 8 mesi. Ultime notizie, Duplice omicidio volontario per Leonardo Mirti: ecco cos'è successo(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 09:40:00 GMT)

IMPRUNETA - COPPIA UCCISA A COLTELLATE : “ME L'HA ORDINATO L'ISIS”/ Dopo Duplice omicidio va al bar per un caffè : IMPRUNETA, presunto duplice omicidio: ultime notizie, due persone ritrovate morte in una abitazione a Firenze, carabinieri alla ricerca del figlio della COPPIA(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 12:10:00 GMT)

I BASTARDI DI PIZZOFALCONE/ Anticipazioni 1° luglio : Lojacono alle prese con un Duplice omicidio (Replica) : I BASTARDI di PIZZOFALCONE tornano in onda oggi, domenica 1° luglio, in prima serata su Raiuno, con la replica del quarto episodio dal titolo "Gelo". Ecco la trama.(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 08:25:00 GMT)

Firenze : anziani trovati morti in casa - Duplice omicidio : 20.00 - È stato fermato nel pomeriggio il 43enne Dario Capecchi, sospettato di aver ucciso il padre e la compagna di quest'ultimo, forse dopo un litigio. L'uomo, affetto da problemi psichici, si era reso irreperibile subito dopo il delitto ed è stato rintracciato quattro ore più tardi mentre vagava in auto a pochi chilometri dall'abitazione di famiglia.L'uomo è stato fermato e condotto in caserma per tutti gli accertamenti del caso.13.44 - ...

“Finita caccia all’uomo”. Firenze sotto choc dopo Duplice omicidio. I corpi sono stati ritrovati in casa - poi la drammatica scoperta dei carabinieri sul killer : Ancora sangue nella cronaca italiana e ancora storie che fanno venire i brividi per la loro drammaticità che si abbatte tra le mura domestiche. È successo tutto all’Impruneta, cittadina che sovrasta la città di Firenze, dove in una casa popolare dove sono stati uccisi un uomo e una donna. Come riporta Repubblica, i cadaveri dei due sono stati rinvenuti all’interno di un’abitazione di via Longo da uno dei figli, che non ...