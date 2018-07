Due decreti ' is meglio che one' Salvini pensa a due pacchetti sicurezza entro l' estate

huffingtonpost

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Non uno, ma due, forse. Matteosta valutando se sdoppiare il provvedimento con cui - "sperol'", dice - vuole caratterizzare la sua gestione degli Interni. Ce lo dice il ministro dopo l'audizione in commissione Affari Costituzionali al Senato sulle linee programmatiche del suo ministero. Non un decreto ma forse due: perché il testo allo studio dei tecnici del Viminale sta diventando un omnibus che tratta di immigrazione, ma anche di lotta alla mafia,nelle città. Prima di sfornare testi, il vicepremier cercherà di capire come muoversi di raccordo con il Quirinale: "Vediamo Mattarella che dice...".Perché a un mese e mezzo dalla nascita, il governo gialloverde si è già 'beccato' il primo cartellino giallo dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il capo dello Stato infatti ha firmato il ...