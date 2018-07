“Dubbi…” Marchionne | altre parole ‘di fuoco’ contro l’ex manager Fca in fin di vita

caffeinamagazine

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Sono giorni che Sergioè in coma irreversibile in una clinica in Svizzera. Non si sa bene quale sia il male che lo abbia colpito ma, secondo quanto scritto dal Corriere della Sera, alcune persone vicine all’entourage dell’italo-canadese avrebbero parlato di “un tumore alla parte apicale del polmone”. Non si sa neanche quantovivrà ancora date le sue condizioni “gravi e irreversibili”. In un momento tanto delicato pere la sua famiglia, dalla Cei, cioè la Conferenza episcopale italiana, arriva l’affondo. Come riporta Libero quotidiano, Monsignor Filippo Santoro, arcivescovo di Taranto e responsabile Cei sulle questioni che riguardano il lavoro, ha detto in questi giorni che “andrebbe approfondito il tema della ricaduta sociale” degli interventi dell’ex amministratore delegato di Fca. Bel tempismo… In un momento così ...