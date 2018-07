Droga alla dogana di Chiasso | arrestati due albanesi

Droga dal Piemonte alla Valle : in 2 stanati dall'Arma : Cronaca. Due turisti Piemontesi, controllati dai Carabinieri della Stazione di San Martino Valle Caudina , sono stati sorpresi in possesso di due etti di marijuana e di un coltello. Ieri un'altra ...

Mestre - così l’eroina gialla ha ucciso 18 persone. Il gip : “Nigeriani vendevano Droga pura per creare più dipendenza” : Mestre – così si muore di eroina nelle vie e nei giardini di Mestre. così la banda dei nigeriani, spregiudicata e spietata, non ha esitato a mettere in vendita droga purissima, consapevolmente, per conquistare tutto il mercato e costringere i clienti a una sempre maggiore dipendenza. È un tragico racconto di ragazzi senza speranza quello che emerge dalle pagine dell’inchiesta della procura, dello Sco e della Squadra Mobile di ...

Crema - 14enne 'Drogato' di videogame tolto alla famiglia da polizia e servizi sociali : Non usciva quasi più, trascurava la scuola [VIDEO] e non era interessato a nulla, se non ai videogame. Passava le sue giornate in camera sua a giocare alla Playstation e per questo, un ragazzino appena 14enne di Crema, nei giorni scorsi è stato tolto alla famiglia e portato in comunita'. Inizialmente, i genitori hanno pensato che si trattasse della classica crisi adolescenziale: insomma capita a quasi tutti i teenager di essere arrabbiati con il ...

Arturo Bruni : «Alla Droga ho detto basta» : «Darlk è morto», dice Arturo Bruni in arte Dark Side, ex componente della Dark Polo Gang, il gruppo trap di maggiore successo degli ultimi anni: dischi d’oro, di platino, e una recente serie tv su di loro. «Dark è morto, da oggi esiste Side Baby», ripete Arturo, ufficializzando così la sua uscita dalla Gang. Sconcerto dei fan in Rete, ipotesi: hanno litigato? questioni di donne, questioni di soldi? Vent’anni, e avere tutto: fama, ricchezza, ...

Le «piazze» della Droga a Milano : blitz alla Comasina e a Bruzzano. Anche un poliziotto tra i 23 arrestati : blitz della polizia all'alba nel cuore dello spaccio della droga nei quartieri Comasina e Bruzzano. Nel mirino i membri di due organizzazioni criminali che dal 2013 almeno fino al marzo 2017 hanno ...

Scampia : la storia di Marco - fuggito dalla Droga a bordo di un treno : Marco Pirone a soli 9 anni, dopo la separazione dei genitori, a Scampia ha frequentato l’Università dell’abbandono. Solo, in una Scampia in piena espansione criminale. A 14 anni Marco ha iniziato a drogarsi. Marco senza punti di riferimento, senza affetto, ha cercato la sicurezza tra i palazzoni grigi di Scampia, tra le strade enormi. La sua famiglia l’ha sostituita con i “guaglioni” del rione, buoni e cattivi, con loro non si sente mai ...

Armi - esplosivi e Droga dalla Colombia : così il clan faceva "tremare" il paese : ... Rosarno; "Freedom Store di Borgese Caterina", attività di commercio al dettaglio di abbigliamento, Rosarno; "E20 di Spettacolo di Ursetta Domenico", attività di spettacoli pirotecnici, Vibo Valentia ...

Blitz dei carabinieri a Villa Bonelli - arrestato un pusher : in casa oltre alla Droga monete e anello di epoca romana : I carabinieri della Stazione di Roma Villa Bonelli hanno arrestato un 51enne romano, senza occupazione e con precedenti, con le accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ...

Milano : controlli antiDroga in centro e alla stazione - 4 arresti (2) : (AdnKronos) - In un secondo intervento, nella zona dell'Arco della Pace, sono state controllate 148 persone. Sono state arrestate due persone, una delle quali per rapina aggravata. Sono state accompagnate tre persone, una originaria del Gambia e due di nazionalità cinese. Un italiano è stato accompa

Milano : controlli antiDroga in centro e alla stazione - 4 arresti : Milano, 29 giu. (AdnKronos) - Quattro arresti, oltre 300 persone e più di 100 veicoli sottoposti a controllo. Questo il bilancio dell'attività di controllo del territorio del Protocollo Penelope, disposta dal questore di Milano Marcello Cardona. Coinvolti gli agenti dell'ufficio prevenzione generale

Corona resta sotto osservazione - i giudici : 'Deve disintossicarsi dalla Droga' : Il percorso intrapreso da Fabrizio Corona resta lungo e faticoso, deve liberarsi dalla dipendenza fisica e psicologica delle droghe. Questo è quello che scrivono in una nota i giudici del tribunale di Sorveglianza, citando in parte la relazione del carcere di Bollate, nel provvedimento che rinvia al prossimo autunno la decisione riguardo al mantenimento o meno dell'affidamento terapeutico concesso a Corona lo scorso febbraio, in maniera ...

Allarme Droga tra i giovani Dai malesseri alle psicosi : quali sono le conseguenze? : L’Italia si conferma un Paese ai primi posti in Europa per il consumo di droghe, soprattutto fra i più giovani e soprattutto per la cannabis

Giornata mondiale della lotta alla Droga - Mattarella a San Patrignano 'Chi salva una vita salva il mondo intero' : Nel Talmud è scritto che chi salva una vita salva il mondo intero. San Patrignano in questi anni ha salvato tante vite e continua a farlo. Non è una realtà astratta, teorica, lontana, ma composta da ...