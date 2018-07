Download VLC Dal Play Store Impossibile Su Smartphone Huawei E Honor : VLC mette Huawei/Honor in lista nera: il Player non sarà più installabile dal Play Store: perché VLC sta boicottando gli Smartphone Huawei/Honor? Download VLC Media Player APK per Huawei/Honor Brutte notizie per tutti i possessori di Smartphone Android prodotti da Huawei/Honor. VLC Media Player, il celebre programma (disponibile anche per Windows e Mac) che permette di riprodurre […]