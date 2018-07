Domani ultimo appuntamento con i ' Giovedì Sotto le Stelle'

Domani l'ultimo saluto al regista : l'Italia raccontata con un sorriso. Il fratello Enrico : 'Ciao Pelè del nostro cinema' : ... 'quanti capricci sul set!', raccontava il regista,, il nostalgico Pranzo della domenica, il noir Tre colonne in cronaca, 1990, con Volonté. 'Sembrava un'eresia che fossi io a dirigere un gigante ...

Maturità 2018 : Domani l’ultimo “quizzone” - dal prossimo anno cambia tutto : domani è in programma la terza prova scritta della Maturità 2018: gli studenti si cimenteranno col “quizzone” per l’ultima volta, perché dal 2019 si cambia. Il prossimo anno le prove saranno tre in tutto (due scritti, italiano e prova d’indirizzo, e l’orale). Il quiz, come noto, è multidisciplinare, e viene elaborato dalla commissione d’esame, che anche quest’anno ha scelto la tipologia di prova e gli ...

Pallavolo – Nations League - Domani al Pala Panini scatta il quarto ed ultimo round : Nello storico impianto modenese scenderanno in campo Italia, Francia, Russia e Stati Uniti nelle partite valevoli per la pool numero 20 Al Pala Panini tutto è pronto per il quarto e ultimo round di Volleyball Nations League. Da domani, infatti, nello storico impianto modenese scenderanno in campo Italia, Francia, Russia e Stati Uniti nelle partite valevoli per la pool numero 20. Per Blengini e i suoi ragazzi è il momento più importante di questa ...

Serie B : ultimo valzer per un posto in A - da Domani play-off : Ma Grosso non sarà l'unico campione del mondo di Berlino a sedere in panchina in questi play-off visto che al Penzo si ritroveranno da avversari Filippo Inzaghi e Alessandro Nesta, ex compagni anche ...

Colpo Festival all'ultimo minuto Domani al Sociale c'è Soros : Sarà sicuramente uno degli eventi più attesi e partecipati del Festival dell'Economia: Domani, domenica 3 giugno, alle 15, sul palco del teatro Sociale salirà George Soros, il discusso finanziere e filantropo di origine ungherese. «Di quale Europa abbiamo bisogno?» è il titolo ...