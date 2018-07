Dmitry Krivitsky | lo strano caso del dissidente russo arrestato a Cortina | domanda di

huffingtonpost

(Di mercoledì 25 luglio 2018) In Francia aspetta risposte sulla suadi asilo come perseguitato politico. In Italia invece viene. Lodi, ex senatorein disaccordo con Putin sulla guerra in Crimea,oggi adove si trovava in vacanza, evidenzia come l'Ue non sia unita sul riconoscimento dell'asilo politico ai cittadini extraeuropei. Eppure dovrebbe esserlo "sulla base dell'articolo 78 del Trattato di Lisbona", ci dice Mauro Anetrini, il legale che domani assisteràin udienza a Venezia. Già: perché l'ex senatorepuò avere un legale domicilio a Parigi, dove vive da un anno e mezzo, e finire in carcere in Italia su un mandato di arresto dei russi che lo accusano di corruzione?, imprenditore e membro del Consiglio della Federazione russa da dicembre 2011 a settembre 2016, è finito in disaccordo ...