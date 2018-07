Dieselgate | la Commissione UE accusa | “le case auto manipolano i test WLTP”

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Fatta la legge trovato l’inganno, si direbbe da noi. Ma siccome tutto il mondo è paese quell’inganno è lo stesso ad ogni latitudine, e a farne la spesa è la nostra salute. Parliamo dell’ultimo capitolo di quella vicenda che non accenna ad esaurirsi, il. Già, perché il Financial Times scrive che “laUe ha trovato le prove che i produttori distanno già manipolando le emissioni per i nuovi standard che entreranno in vigore nel 2020, questa volta usando trucchi per far apparire ipeggiori di quanto sarebbero”. Accuse pesanti, che trovano tuttavia il conforto e la sponda del commissario UE al clima Arias Canete, che allaata inglese ha così commentato: “non ci piacciono i trucchi. Abbiamo visto cose che non ci piacciono e faremo tutto il necessario affinché i punti di partenza siano reali“. A cosa si riferisce ...