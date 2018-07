Diario mon amour | perché non è roba solo da adolescenti

dilei

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Scrivere un, nel nostro immaginario, potrebbe sembrare un esercizio adolescenziale. Esordire con il classico “Caro” e poi iniziare a parlare di sentimenti, pulsioni e delusioni, scavando nei meandri più profondi di noi stesse… In realtà tenere aggiornato unin età adulta può avere valenze molto utili e concrete e rappresentare un modo perfetto per ri-centrarci su noi stesse. Oltre ad essere una pratica diventata davvero cool e di tendenza, nonostante sembri in contraddizione con la nostra epoca social in cui tutto pare condivisibile. Ilè il mezzo perfetto per affrontare la routine, pianificare i nostri impegni quotidiani, esercitare la nostra creatività, fissando impegni e appuntando obiettivi da raggiungere, desideri da realizzare, viaggi da fare, libri da leggere… Una pratica che produce ripercussioni positive sia sulla nostra ...