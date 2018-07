Depilarsi o non depilarsi la scelta è tua

vanityfair

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Vorremmo tanto che non esistessero, eppure tutti li hanno. Donne comprese. Anche se la loro rappresentazione è quanto di più privato ci sia nei confronti del popolo maschile, ma anche tra amiche. Parliamo dei peli, argomento tipico da chiacchiera estiva sotto l’ombrellone, e della libertà di depilazione, tema che sull’onda lunga del «Body Positive» è molto caro al femminismo 2018. Rihanna, per esempio, eletta tra le 25 persone più influenti del web dal magazine Time, ha di recente postato una foto su Instagram con i peli sulle gambe. Non certo una dimenticanza o colpa della luce del sole impietosa con qualsiasi difetto, ma un modo virale per ispirare milioni di ragazze in tutto il mondo a non essere più schiave della depilazione perfetta. LEGGI ANCHEDepilazione intima tra mode e metodi fai da te LEGGI ANCHE10 verità sulla depilazione intima (e non solo) Il brand di rasoi per ...