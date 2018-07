Decreto intercettazioni | Cerno | “Il Pd lo difende | io no | nessun bavaglio alle indagini

ilfattoquotidiano

Tommasocerno : Ho sentito il @pdnetwork difendere il decreto intercettazioni. Invece io penso il contrario: nessun bavaglio alle indagini.

(Di mercoledì 25 luglio 2018) “Ho sentito il Pdre il. Invece io penso il contrario:”. A dirlo è il senatore Tommaso, Pd, dopo che ieri i democratici avevano difeso in blocco ildel governo Gentiloni. “Ritengo – dice l’ex direttore dell’Espresso e di Repubblica – che sia necessario non porre bavagli. È doveroso garantire agli inquirenti gli strumenti tecnici e normativi per operare in difesa dei cittadini e della legalità. Questo deve essere il nostro obiettivo, non convenire su unmalaticcio. Anche perché esistono già regole deontologiche e di codice sufficienti a definire, nel diritto-dovere di cronaca, ciò che non andrebbe utilizzato. Non servono leggi, lacci e lacciuoli. Da giornalista aggiungo solo che il diritto-dovere di informare al meglio può, volta per ...