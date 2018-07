huffingtonpost

: Debito zero, il lascito di Marchionne - HuffPostItalia : Debito zero, il lascito di Marchionne - GigiPadovani : RT @LaStampa: Fca, raggiunto obiettivo “debito zero”. Liquidità industriale netta di 500 milioni - oscarvalle1984 : RT @LaStampa: Fca, raggiunto obiettivo “debito zero”. Liquidità industriale netta di 500 milioni -

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Fca ha azzerato ile ha per la prima volta una liquidità netta di 500 milioni di euro. È questo obiettivo raggiunto il "" dell'eraalla Fca.Tuttavia Fiat Chrysler Automobiles pur confermando il target 2018 sull'utile netto adjusted a 5 miliardi di euro, abbassa l'asticella degli altri obiettivi. I ricavi netti sono visti a 115-118 miliardi di euro, da circa 125 miliardi, l'Ebit adjusted a 7,5-8 miliardi, da 8,7 miliardi, e la liquidità netta industriale a circa 3 miliardi da circa 4 miliardi. Fca si è avvitata in Borsa, non appena il gruppo ha diffuso la trimestrale. Il titolo, piatto dopo l'annuncio della morte dell'ex a.d Sergio, lascia il 4,5% a 15,81 euro e poi finisce in asta per eccesso di calo. Anche Exor, la Holding degli Agnelli, si è fermata in asta.L'azienda chiude il secondo trimestre 2018 con un utile ...