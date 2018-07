Deal che non lo erano

LIVE F1 - GP Germania 2018 in DIRETTA : prove libere 3. La Ferrari cerca l’assetto iDeale per le qualifiche : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP di Germania, undicesima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno. Sul tracciato di Hockenheim andrà in scena l’ultimo turno prima del time-attack. Una sessione importante per andare a definire gli assetti ideali in vista delle qualifiche che decideranno la griglia di partenza della corsa domenicale. Si prospetta un confronto serrato, come al solito, tra Ferrari e Mercedes. ...

Brexit - Ue avverte : "Prepararsi a qualsiasi scenario - anche un no-Deal" : L'Unione europea lancia l'allarme: occorre preparasi ad affrontare tutti i possibili scenari connessi alla Brexit, anche quello di un no-deal. A dirlo un portavoce della Commissione Ue, mentre oggi ...

Dieta delle albicocche/ IDeale per perdere peso e per l'abbronzatura : attenzione non è per tutti : Dieta delle albicocche, ecco come perdere peso e abbronzarsi insieme: cosa mangiare in vista della prova costume e per favorire la tintarella in estate(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 20:42:00 GMT)

Il Pd è morto perché ha perso i suoi iDeali : Il Pd ha perso i suoi elettori, perché ha perso i suoi ideali, le associazioni di riferimento, gli intellettuali di riferimento, le sue basi culturali. Li ha persi nome dei suoi stessi malintesi ideali, per stare giustamente al passo (nel modo sbagliato, ingannati dal neoliberismo) con la modernità. È nato come il “partito della Costituzione”. Ma poi ha litigato con la stragrande maggioranza dei costituzionalisti italiani, persino con i ...

Pietro Sermonti - marito e padre iDeale in tv 'Ma questa volta crolla anche lui' : Della grande famiglia colorata di Tutto può succedere , dal 18 giugno su Rai1 la terza stagione, , in cui i guai si condividono, come le gioie, in cui tutti si dicono tutto e i fratelli accorrono ai ...

Porsche si conferma la casa automobilistica con il miglior grado di soddisfazione dei Dealer in Italia per il secondo anno consecutivo : Porsche è nuovamente la casa automobilistica con il miglior grado di soddisfazione dei Dealer in Italia Al vertice nella redditività, nel management post-vendita e tra i migliori per la fedeltà dei Dealer al proprio brand, Porsche Italia si conferma al vertice della classifica DealerSTAT 2018 per il secondo anno consecutivo. Il premio è stato consegnato il 16 maggio 2018 a Verona durante il Forum di Automotive Dealer Day, principale evento B2B ...