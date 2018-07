DCEU | Jeffrey Dean Morgan dubbioso sul suo ruolo come Batman in Flashpoint

Blastingnews

: Jeffrey Dean Morgan lascia il DCEU dopo l’addio di Zack Snyder? - italianaradio1 : Jeffrey Dean Morgan lascia il DCEU dopo l’addio di Zack Snyder? - italianaradio1 : Jeffrey Dean Morgan lascia il DCEU dopo l’addio di Zack Snyder? Jeffrey Dean Morgan ha debuttato nell’universo cine… - FilmFilmFilmF : Jeffrey Dean Morgan lascia il DCEU dopo l’addio di Zack Snyder? -

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Per i fan di casa DC Comics arriva una notizia che sicuramente non farà piacere, soprattutto per quanto riguarda l'universo cinematografico di casa DC/Warner. L'attore americanoha dichiarato che le possibilità di vederlo nelle vesti dinel film, dedicato a Flash, il velocista scarlatto, sono molto basse rispetto a qualche tempo fa. Il film, nonostante riprenda il titolo di una delle serie a fumetti più iconiche del mondo DC, sarà basato sulle origini di Flash, quindi su una storia del tutto slegata dalle vicende dell'opera cartacea., per chi non è particolarmente ferrato in ambito comics, non è altro che una realtà alternativa creata da Barry Allen che tornando indietro nel tempo per salvare sua madre cambia radicalmente tutta la realtà conosciuta. Infatti, in questa realtà è stato Bruce Wayne a perdere la vita e a diventare il ...