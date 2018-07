Dazi | Trump | “Nuova fase rapporti Usa-Ue” | Juncker | “Verso zero tariffe su beni

Dazi - incontro alla Casa Bianca. Trump : “Nuova fase dei rapporti Usa-Ue”. Juncker : “Abbiamo raggiunto un accordo” : “Volevo raggiungere un accordo oggi e lo abbiamo fatto. La volontà è di arrivare a zero tariffe sui beni industriali”. È l’annuncio del presidente della commissione Ue, Jean Claude Juncker, al termine dell’incontro sui Dazi commerciali con il presidente americano, Donald Trump, che dal canto suo ha rilanciato: “Oggi è un grande giorno, abbiamo lanciato una nuova fase dei rapporti tra Usa e Ue”. “Ci siamo ...

Juncker e Trump cercano una via d'uscita sui Dazi : Èdurato non più di un quarto d'ora il faccia a faccia preliminare alla Casa Bianca tra Donald Trump e Jean-Claude Juncker, prima che poi partisse il vero confronto fra le delegazioni. E nonostante le dichiarazioni distensive rilasciate dal tycoon e dal presidente della Commissione europea, il clima appare comunque inquieto."Spero di possa trovare un accordo", ha detto il presidente Usa, arrivando addirittura a invocare l'ideale del ...

Dazi - Juncker vola a Washington per tentare l'ultima mediazione con Trump : Tenta di ridurre la tensione e scongiurare la guerra commerciale, intavolando con il presidente Usa un dialogo costruttivo. Peccato che sembra siano già decise le tasse del 25% su tutte le auto ...

Trump : 'Usa e Ue dovrebbero rimuovere tutti i Dazi' - : Dichiarazione sorprendente su Twitter del presidente statunitense, che ha aggiunto: "Questo finalmente sarebbe il libero mercato e un commercio equo. Mi auguro che lo facciano, noi siamo pronti, ma ...

Usa, Donald Trump: dazi sulle auto se l'Europa non cambia

Trump aspetta Juncker proponendo la grande tregua : azzeriamo Dazi e barriere di ogni tipo - ma l'Ue non lo farà : Ennesima provocazione via Twitter del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. A poche ore dall'incontro fissato oggi a Washington con il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker, ...

Auto - tech - agricoltura : l’industria Usa che si ribella ai Dazi di Trump : La crociata dei dazi di Donald Trump - che oggi incontra a Washington il presidente della Commissione Ue, Jean-Claude Juncker - comincia a costare cara a settori cruciali dell’economia americana. Che iniziano a farsi sentire. Non a caso l’amministrazione Usa è pronta ad annunciare aiuti - si parla di 12 miliardi di dollari - per attenuare l’impatto sul settore agricolo, uno dei più colpiti...

I Dazi di Trump spengono il rombo dell'Harley Davidson : MILANO - Harley-Davidson ha tagliato le sue stime sugli utili per l'intero esercizio fiscale a causa dell'impatto dato dai dazi. Il prodotture americano di motociclette a giugno annunciò il ...

Cina risponde ai Dazi di Trump sostenendo le sue imprese : Ieri il governo cinese ha annunciato l'adozione di un pacchetto di misure di stimolo al fine di sostenere l'economia di Pechino, una politica fiscale più attiva che consiste nell'autorizzazione a ...

[L'intervista] Tremonti : vi spiego perché i Dazi di Trump non sono il male assoluto : E' un fatto politico di enorme rilievo perché quello che succede negli Stati Uniti ha effetti in tutto il mondo. E' un tentativo di far recuperare terreno all'economia americana facilitando il ...

G20 - tutti contro il protezionismo : inappropriati i Dazi di Trump - : Il vertice, che si è tenuto a Buenos Aires, ha messo in risalto una crescita mondiale meno sincronizzata. Tria: l'Italia mantiene una tendenza positiva

Dazi - l'amministrazione Trump si divide sulle auto Ue : Questi ultimi due in particolare, che solitamente sono due sostenitori della politica aggressiva di Trump, non sembrano sposare in pieno l'idea di toccare il mercato delle auto temendo che una sorta ...

Ex stratega Trump: creerò fondazione per "rivolta" populista Europa

Steve Bannon, ex stratega di Donald Trump, ha un piano per influenzare le elezioni del Parlamento europeo della prossima primavera e il voto futuro in vari Paesi Ue: creare una fondazione nel Vecchio ...