ilfattoquotidiano

: #ULTIMORA DAZI: Incontro Trump-Juncker: Abbiamo lanciato una nuova fase dei rapporti tra Usa e Ue, c'è un accordo p… - NewsTG_ : #ULTIMORA DAZI: Incontro Trump-Juncker: Abbiamo lanciato una nuova fase dei rapporti tra Usa e Ue, c'è un accordo p… - Cascavel47 : Dazi, incontro alla Casa Bianca. Trump: “Nuova fase dei rapporti Usa-Ue”. Juncker: “Abbiamo raggiunto un accordo”… - GranMaestlogg : RT @GeopoliticalCen: Incontro Trump-Juncker: accordo trovato per evitare un guerra di dazi -

(Di mercoledì 25 luglio 2018) “Volevo raggiungere un accordo oggi e lo abbiamo fatto. La volontà è di arrivare a zero tariffe sui beni industriali”. È l’annuncio del presidente della commissione Ue, Jean Claude, al termine dell’suicommerciali con il presidente americano, Donald, che dal canto suo ha rilanciato: “Oggi è un grande giorno, abbiamo lanciato una nuovadeitra Usa e Ue”. “Ci siamo accordati prima di tutto – ha detto– per lavorare insieme all’obbiettivo di arrivare a zero tariffe, zero barriere commerciali non tariffarie e zero sussidi sui beni industriali che non siano le automobili“, ha spiegatoparlando insieme anel Giardino delle Rose della. “I negoziati sono appena partiti, ma ora sappiamo bene dove stiamo andando”, ha aggiunto il presidente ...