Daria Bignardi | Marchionne? Ma quale genio spietato Ha sofferto per la morte della

(Di mercoledì 25 luglio 2018) "Molti lo hanno definito un. A me sembra un uomo con un destino – molto faticoso – segnato da un'intelligenza e un Dna eccezionali". Con queste parole,parla su Vanity Fair parla di Sergio. La giornalista, sulle pagine del settimanale, ha dedicato un pensiero al manager italo-canadese scomparso, senza concentrarsi sulla malattia, ma ripercorrendo la sua vita, dall'adolescenza trascorsa a Toronto all'ascesasua carriera."Dopo la prima laurea in Filosofia, mio padre aveva già scelto il colore del taxi che voleva farmi guidare perché diceva che non sarebbe servita a nulla", aveva dettoricevendo una delle tante lauree honoris causa. A Toronto dopo Filosofia aveva studiato Giurisprudenza e poi Economia. Era diventato commercialista, revisore di conti, avvocato e poi manager di grandi aziende.Quattordici anni ...