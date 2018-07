Dal Piave a Trieste | in sella alle enduro nei luoghi simbolo della Grande Guerra

Ciclabile del Piave : ecco come Belluno - Treviso e Venezia si dividono i 220 km di percorso Dalle Dolomiti alla Laguna : E’ il Piave, fiume Sacro alla Patria e corso d’acqua che ha fatto grande Venezia tra ‘400 e ‘500, il grande protagonista di un percorso Ciclabile che si snoda per 220 km, partendo dalle Sorgenti e giungendo fino al mare Adriatico, vicino Jesolo, dopo aver attraversato da Nord a Sud le province di Belluno, Treviso e Venezia, lungo un percorso che va dai 1.700 metri di quota al livello del mare. 110 km in Provincia di Belluno, 90 km in quella di ...

Il Veneto lancia la “Ciclabile del Piave” : attraversa un fiume di bellezze storiche - artistiche e paesaggistiche Dalle Dolomiti al mare : E’ il Piave, fiume Sacro alla Patria e corso d’acqua che ha fatto grande Venezia tra ‘400 e ‘500, il grande protagonista di un percorso ciclabile che si snoda per 220 km, partendo dalle Sorgenti in provincia di Belluno e giungendo fino al mare Adriatico, vicino Jesolo in provincia di Venezia, dopo aver attraversato il bacino idrografico del fiume nel territorio della provincia di Treviso. Un progetto che nasce dalla volontà di far interagire il ...