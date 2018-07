Dal Chelsea ecco Pasalic

Inter - il rinforzo Dal centrocampo può arrivare Dal Chelsea : L'ultima amichevole disputata dall'Inter, persa contro il Sion 2-0, ha denotato i limiti ancora presenti all'Interno della rosa nerazzurra, nonostante i cinque acquisti gia' messi a segno fino ad ora. I nerazzurri, infatti, hanno bisogno di un terzino destro, tanto che in Svizzera Spalletti ha schierato e sperimentato Dalbert in quel ruolo, un centrocampista centrale e un esterno d'attacco. A centrocampo il nome in pole position sembrava essere ...

Sassuolo - un rinforzo Dal Chelsea aspettando Brignola : Il Sassuolo, dopo Bourabia dal Konyaspor, ieri ha chiuso la trattativa per portare in neroverde Boga del Chelsea a titolo definitivo. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , il giocatore è atteso dal club di Squinzi per visite e firma. Gli emiliani lavorano col Benevento per l'accordo su Brignola , ieri c'è stato un incontro,, che ha già una bozza d'accordo col ...

Calciomercato Sassuolo - frenata Locatelli : arriva Boga Dal Chelsea : Sassuolo - La conferma del prestito di Rogerio dalla Juve e l'approdo del centrocampista Bourabia dal Konyaspor, sono il preludio all'arrivo di Jeremie Boga , dato ormai per certo, si spera di ...

Sassuolo - arriva un giocatore Dal Chelsea : Come riporta Sky Sport , Jeremie Boga ha accettato le ultime condizioni del Sassuolo , l'accordo con il Chelsea era già stato raggiunto, ed è ormai pronto per iniziare la sua nuova avventura italiana. Il calciatore ...

Chelsea : Dalla Premier il dopo Cech : Con Courtois vicino al Real Madrid , il Chelsea pensa al ritorno di Petr Cech in porta. Come scrive Sky Sport , il 36enne dell'Arsenal è una delle primissime alternative, al pari di Kasper Schmeichel , estremo difensore del Leicester.

Courtois - Dal Chelsea al Real per 35 milioni. Ora Hazard? : TORINO - Thibaut Courtois è vicinissimo a tornare a Madrid. Secondo quanto riporta RMC, il portiere belga sarà il nuovo estremo difensore del Real Madrid, che verserà una cifra attorno ai 35 milioni ...

ALISSON VIA DalLA ROMA?/ Ultime notizie - Liverpool in pole - ma occhio al Chelsea : Monchi pensa a Olsen : ALISSON lascerà la ROMA? Almeno tre squadre su di lui in questa estate di calciomercato, il Liverpool "favorito" da un indizio social deve fare i conti con il Real Madrid e il Chelsea(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 13:17:00 GMT)

Rugani via Dalla Juventus? / Ultime notizie : il Chelsea punta sul centrale - ma l'agente lo blinda : Rugani via dalla Juventus? Ultime notizie: il Chelsea punta sul centrale difensivo su indicazione di Maurizio Sarri, ma l'agente del ragazzo lo blinda in bianconero per il futuro.(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 20:44:00 GMT)

Lazio : sogna un grande colpo Dal Chelsea per il centrocampo : Indiscrezione clamorosa riporta da Il Corriere dello Sport : per il centrocampo la Lazio vuole regalarsi un grandissimo colpo per sostituire al meglio il probabile partente Milinkovic-Savic. La suggestione porta al classe '87 del Chelsea Cesc Fabregas , ...

Ufficiale - Jorginho con Sarri Dal Napoli al Chelsea : Il centrocampista è ufficialmente un nuovo giocatore del Chelsea. Lo ha annunciato il club di proprietà di Roman Abramovich con una nota pubblicata sul proprio sito web. L'articolo Ufficiale, Jorginho con Sarri dal Napoli al Chelsea è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Ufficiale - Antonio Conte esonerato Dal Chelsea : Roma, 13 lug., askanews, - Ora è Ufficiale, Antonio Conte non è più l'allenatore del Chelsea. Il club inglese ha comunicato attraverso il proprio sito l'esonero del tecnico pugliese. 'Auguriamo ad ...

