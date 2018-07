Da Mattarella al governo | le reazioni

Governo : Casellati - grazie a saggezza Mattarella sistema ha retto : Roma, 25 lug. (AdnKronos) – “Nonostante le inevitabili fibrillazioni, il sistema Paese ha retto, ha dimostrato la capacità di saper accompagnare una fase politica nuova senza mettere in discussione i capisaldi del nostro Stato di diritto. Per questo desidero ancora una volta dare atto al Presidente della Repubblica, garante della Costituzione e delle istituzioni tutte, di aver saputo affrontare con saggezza e riconosciuto ...

Decreto terremoto - Mattarella promulga ma scrive a Conte : “Forti perplessità e criticità - il governo valuti un intervento” : “Aspetti di criticità” che “pur non costituendo una palese violazione della legittimità costituzionale, suscitano forti perplessità“. A sottolinearli è il capo dello Stato Sergio Mattarella, in una lettera inviata al premier Giuseppe Conte per annunciargli di aver promulgato la legge di conversione del Decreto terremoto che contiene “Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle regioni ...

Gli insulti a Mattarella durante lo stallo sul governo : 39 profili Facebook sotto inchiesta

La tentazione nel governo : sganciarsi da Mattarella : Matteo Salvini ha individuato nel ministro dell'Economia, Giovanni Tria, il principale ostacolo alle proprie ambizioni e soprattutto alla realizzazione delle parti del programma di governo che stanno ...

SCENARIO/ Tria-Draghi-Mattarella - il nuovo Governo che spaventa M5s e Lega : Ci sono tutti gli ingredienti perché la legge di bilancio si trasformi nella madre di tutte le battaglie per il Governo Conte. A cominciare dal caso Tria. ANSELMO DEL DUCA(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 06:02:00 GMT)NOMINE/ Cdp e Tesoro, è Mattarella il vero vincitore, di N. BertiSAVONA, ILVA E NOMINE/ L'attacco al Governo di chi vuole svendere l'Italia, di G. Sapelli

Governo : Conte da Mattarella - al centro Nato e dl proroghe : Il vertice Nato a cui ha partecipato il presidente del Consiglio, la missione nei Paesi caucasici che ha impegNato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il dl proroghe. Sarebbero questi, a quanto si apprende, i temi al centro del colloquio avuto nel pomeriggio dal premier Giuseppe Conte con il capo dello Stato. Il presidente del Consiglio è salito al Quirinale per fare il punto su una serie di cose, per un colloquio che ...

Diciotti - l'intervento di Sergio Mattarella e la rabbia di Matteo Salvini : il governo rischia il ko : Il caso della Diciotti e l'ordine arrivato a tarda sera da Sergio Mattarella , quello di far sbarcare gli immigrati a Trapani, rischia seriamente di minare la stabilità del governo. Il caos, in ...

La linea Mattarella/Tria/Giorgetti e il futuro del governo Conte : Ma, se risultasse confermato l'intento di una delle due formazioni al governo o di entrambe, di sostenere tale nomina " magari inaudita altera parte, cioè il ministro dell'Economia, cosa a cui non ...

Sergio Mattarella - il retroscena : pieno appoggio al governo sulla battaglia con la Francia : La guerra diplomatica tra Italia e Francia, scatenata dai 'vomitevoli' insulti transalpini sul caso Aquarius , sta lentamente rientrando: Emmanuel Macron ha chiamato Giuseppe Conte e dopo la ...

Aquarius - lite Italia-Francia : Mattarella appoggia la linea del governo. Di Maio : “Senza le scuse - non indietreggiamo” : “Il fronte istituzionale italiano è perfettamente compatto“. Sulla crisi delle relazioni tra Italia e Francia, dopo le parole di Emmanuel Macron e del suo partito sul caso Aquarius, parlano fonti di Palazzo Chigi, citate dal Corriere della Sera. E tengono a precisare che per ora il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha dato pieno appoggio a Giuseppe Conte. Il Quirinale condivide la linea del governo, in particolare sulla ...

Sergio Mattarella - l'attacco al governo sugli immigrati : 'Senza umanità - la democrazia è tirannide' : Senza un volto umano la democrazia 'non è che la maschera di una nuova tirannide '. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella cita Giuseppe Saragat e lancia un durissimo messaggio a Matteo ...

Mattarella : Capo Stato ricorda Saragat - democrazia non solo governo maggioranza : Roma, 11 giu. (AdnKronos) – “‘La terza funzione del Capo dello Stato è ‘per il presidente Saragat’ quella di difendere validamente la Costituzione e la democrazia. La democrazia ‘ammonisce’ non è soltanto il governo della maggioranza ma anche il rispetto profondo per le minoranze. Il Capo dello Stato deve tutelare il diritto della maggioranza a governare il Paese e il diritto della minoranza di ...